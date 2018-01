+++ HAPPY NEW YEAR +++

"Und irgendwann finden all deine unbeantworteten Fragen

ihre Antworten in einem anderen Herzen."

(© Erika Flickinger)

Vielleicht im Neuen Jahr??Liebe Freunde ... ;)es ist wieder soweit...das Jahr ist fast vorüber und ich stelle mir jedes Jahr die selbe Frage:Wo ist die Zeit nur geblieben?Was hab ich alles angestellt und was vielleicht auch nicht??Immer wieder nehmen sich so viele Menschen irgendetwas vor für's kommende Neue Jahr.Ob sie es alles durchhalten oder auch schaffen - diese Frage wird meistens nie beantwortet.Ich für meinen Teil habe mir auch etwas vorgenommen und ich weiß jetzt wirklichnoch nicht, ob ich das alles auch nur ansatzweise schaffen werde..Ich wäre dann mal bereit für ...ein neues Jahr voller kleiner Wunder und Möglichkeiten...ein neues Jahr voller Magie und mit beglückenden und schönen und wertvollen Begegnungen..ein neues Jahr, das einfach wundervoll, glücklich, gesund, erfolgreich und unvergessen wird..ein neues Jahr, in dem mich eine Hand immer festhält und nicht los lässt...ein neues Jahr, in dem mich ein unsichtbares Netz immer auffängt, falls ich einmal straucheln sollte.. (ich Dösel.. :) )ein neues Jahr, in dem mir ein großes, imaginäres Schild immer den Weg zeigt undein neues Jahr, in dem mir die Sterne und auch die Sonne den Weg erleuchten, falls es einmaldunkle Momente geben sollte...Ich wäre dafür bereit und ich wünsche EUCH ALLEN, dass auch Ihr für all das bereit seid... von Herzen....Kommt alle gut und heile ins Neue Jahr 2018 rein und macht das Beste daraus..Wir lesen uns auch im Neuen Jahr.. alles LiebeEure Luise