+++ GEDANKEN-KRAFT +++

rasend, wie ein ICESchier endlos -wie das UniversumHin und her gerissen,wie beim TauziehenWer gewinnt?Der Spiegel offenbart -DU stehst auf beiden SeitenEin „Du“ ist stärker,weil das „Andere“ Denken zulässtSo geht es Tage-Stunden-Minutenlang-bis in die NachtSo lange Nächte -unruhiger Schlaf – schlaflosEndlich eingeschlafen!Am Morgen erwacht -das „Ziehen“ geht weiterunaufhörlich -trotz des Bitten und FlehensWo ist Deine Kraft?Wo ist Dein ICH?Sammeln -DU musst Dich besinnenDas Endlose muss ein Ende haben -freie Gedanken bringen ErleichterungWie lange noch?Komm:DU willst – DU kannst – DU musstNicht für Andere -Für DICH!Keine Kraft mehr verschwenden.Balance suchen -Inne halten -Mitte findenAlles hat seine Zeit.Jetzt! Jetzt!„Lass los“ - hörst Du von beiden Seiten rufenSie wehren sich -keiner will verlierenDoch es gibt nur eine „Lösung“ -im wahrsten SinneDU lässt los!Beide Seiten!Erschöpft kommt die Erkenntnis:Kämpf nicht gegen Dich!Kämpf für Dich!So findest Du schließlich:DICH!Niemand kennt Dich,so wie DU Dich selbst.DU bist gefallen -schmerzlichAuf dem Rücken liegend -dieser Blick gen Himmel.Die Wolken ziehen -Die Erde dreht sich weiter.Auch für DICH geht es weiter!Leben –denn DU kannst (auch) gewinnen!(©Luise Schoolmann 2021)