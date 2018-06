+++ DENN, IST SIE NICHT WUNDERBAR? +++

den EINEN Augenblick,der DER Schönste ist.Der Augenblick, der einfach ALLES ist.Manches mal geht er an einem vorüber,bevor man ihn überhaupt erkannt hat.So auch in der Liebe:In dem Augenblick, in dem man sie amallerwenigsten erwartet -da findet man sie.Liebe – so vielfältig ist sie.Manchmal erkennt man siein einer Blume, die achtlos am Straßenrand steht,in einem starken Baum, an den man sich mal anlehnen kann,in einem Menschen, der uns einfach braucht,in einem älteren Ehepaar, dass immer noch Hand in Hand geht,in einem Lächeln, dass von Herzen kommt,in einer kleinen Notiz, die man plötzlich in der Jackentasche findet,in so vielen Dingen, des alltäglichen Lebens.Ja... Liebe ist vielfältig..niemals kommt sie „laut“ um die Ecke.Plötzlich ist sie da – völlig lautlos hat sie dich erfasst.Du kannst es ganz sicher spüren, denn ab dem Zeitpunktbist zu nicht mehr allein!Liebe vertreibt die Einsamkeit.Liebe vertreibt die Traurigkeit.Liebe ist ein glückliches Gefühl.Liebe kann dein Leben verzaubern.Liebe ist WUNDERBAR.Liebe kann immer und für alle Zeiten in deinem Herzen bleiben.(©LuScho2018)