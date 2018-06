WM 2018

Deutschland vs. Mexico

Vorbereitung ist alles ...

In rund 28 Stunden geht's los!Bis dahin können noch in aller Ruhe wichtige Vorbereitungen gemacht werden. Die Geschäfte in den größeren Ortschaften haben in der Regel bis 20 / 22 Uhr geöffnet, so daß Getränke, Knabberzeug, Fahnen, Tröten und vieles mehr noch ohne großen Stress gekauft werden kann. Allerdings ist damit zu rechnen, daß WM-Artikel wie Tröten, Fahnen, Wimpel etc. teilweise schon ausverkauft sind bzw. Aufpreise zu zahlen sind.Den Ablauf zu Hause während des Spiels sollte man ebenfalls sorgfältig vorbereiten (z. B. siehe Bild) und gegebenenfalls mit seinem Partner besprechen.