Schaake bleibt, Barra geht

„Kira ist ein tolles Mädel“, sagt BC- und U20-Nationaltrainer Patrick Unger. „Sie hat versucht, uns volle Kanne zu unterstützen und sich am Ende sehr stabilisiert. Ich wünsche ihr alles erdenklich Gute auf ihrem Weg!“Finja Schaake wurde nach dem letzten Saisonspiel für ihren 200. Erstliga-Einsatz für den BC geehrt. Ab Herbst kommen weitere dazu. Die 24-Jährige geht dann in ihre neunte Spielzeit für die Lahnstädterinnen.„Die Entscheidung fiel mir leicht, da ich mich in dem familiären Umfeld in Marburg sehr wohl fühle“, sagt die Flügelspielerin. „Die Verbindung zu meiner beruflichen Laufbahn ist auch ein wichtiger Faktor. Voraussichtlich werde ich im nächsten Jahr mein Examen machen. Für mich ist Marburg einfach eine super Kombination aus Familie, Freunden, Uni und Basketball. Für nächste Saison wünsche ich mir, dass wir eine ähnlich tolle Teamchemie entwickeln und auf’s Feld bringen wie zuletzt. Natürlich wäre es super, wenn wir in der Meisterschaft wieder so weit kommen würden. Meine persönlichen Leistungen würde ich gerne ausbauen.“„Finja hatte ein hartes Jahr hinter sich“, sagt Trainer Unger. „Mit der Uni und als Co-Trainerin unserer erfolgreichen U15 hatte sie eine extreme Belastung. Das hat man manchmal auf dem Feld gemerkt. Finjas zweite Saisonhälfte war aber besser, so dass sie einen großen Anteil an der Bronzemedaille hat. Ich hoffe, wir können im Sommer den nächsten Schritt machen und sie spielt in der kommenden Saison wieder konstant.“