Saisonstart für BC Marburg

Deutscher Pokal, 2. Runde:Dillingen Diamonds – BC Pharmaserv Marburg(Samstag, 18. September, 17.30 Uhr, Sporthalle West).Endlich geht’s los! Mit einem Auswärtsspiel startet der BC Pharmaserv Marburg in die neue Saison. Eine Woche vor dem Liga-Auftakt greifen die Erstligisten zunächst in den Pokal-Wettbewerb ein, und zwar in die 2. Runde.Wie alle Teams aus dem Oberhaus, so hatten auch einige Zweitligisten in der Eröffnungsrunde ein Freilos. So auch die Dillingen Diamonds. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Teams überhaupt – einen Tag vor dem 29. Jahrestag des Marburger Saisonauftakts nach dem Wiederaufstieg 1992.Allerdings haben beide Verein etwas gemeinsam: Die Entwicklung und der Erfolg regionaler Talente haben sich die Diamonds auf die Fahnen geschrieben, wie auf deren Website zu lesen ist. Ein Ziel, mit dem sich der BC Marburg gut identifizieren kann.Müssen aufpassen!In der Saison 2016 stieg Dillingen in die Oberliga auf, 2018 in die Regionalliga. 2019 wurden Saarlandpokal und Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Die Premierensaison dort endete mit einer Bilanz von 5:15. In der durch die Pandemie durcheinandergewirbelten Spielzeit 2020/21 absolvierten die Diamonds 16 Spiele, davon 4 siegreich. Wie für das Pharmaserv-Team, so steht also auch für die Saarländerinnen nun seit langer Zeit das erste Pflichtspiel an.Für sein erstes Pokalspiel mit dem Marburger Team ist Cheftrainer Christoph Wysocki optimistisch: „Wir müssen natürlich aufpassen: Ein Zweitligist kann in solchen Spielen schon mal über sich hinauswachsen. Wir werden den Gegner auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber normalerweise darfst du dir als Erstligist auch nicht zu viele Gedanken machen. Das Spiel muss zwar erst mal gespielt werden, aber wir sind gut gewappnet.“Wilke ohne TrainingDen Grund sieht der 64-Jährige unter anderem in der bisherigen Saisonvorbereitung. Mit der ist er „sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir sind jetzt in der fünften Woche zusammen, und es läuft exakt nach Plan“. Begeistert ist Wysocki von den beiden Zugängen: „Selma [Yesilova, 20 Jahre] und Jasmin [Weyell, 21] machen einen super Job. Wir alle freuen uns auf das erste Spiel.“Allerdings: Nationalspielerin Alex Wilke hat die Woche über nicht trainiert. Das liegt aber laut ihres Coaches nicht daran, dass sie im Testspiel vor acht Tagen umgeknickt war: „Der Fuß ist okay, aber Alex hatte diese Woche zwei wichtige Klausuren, für die sie lernen musste.“ So ist das im deutschen Damen-Basketball.>>> Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell immer zuerst sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.(von Marcus Richter)