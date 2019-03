Playoffs: Marburg führt gegen Hannover 1:0

Damen-Basketball-Bundesliga: Playoff-Viertelfinale, Spiel 1: BC Pharmaserv Marburg – TK Hannover 90:69 (Serie „Best of three“ 1:0).Der BC Pharmaserv Marburg hat die halbe Miete zum Halbfinal-Einzug eingefahren. Im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie im Modus „Best of three“ gewannen die Marburgerinnen in eigener Halle deutlich. Ein Sieg am Mittwoch in Hannover würde das Weiterkommen bedeuten. Ansonsten käme es am Sonntag in Marburg zum Entscheidungsspiel. Erfolgreichste Punktesammlerin im BC- Trikot war Marie Bertholdt.Lediglich das dritte Viertel gewann der TK Hannover. Die drei anderen Abschnitte gingen an den Tabellendritten nach der Hauptrunde. Mit dem 10:0 setzten die Hessinnen früh ein Zeichen und ließen bis zum 35:13 (12. Minute) nicht locker. Das Pharmaserv-Team präsentierte sich sicher in der Abwehr, energisch beim Rebound, ziestrebig und schnell im Spiel nach vorn und sicher im Abschluss. Aliaksandra Tarasava hielt Hannover mit ihren 13 Punkten im zweiten Viertel im Spiel.Nach dem Seitenwechsel (50:33) fanden die Gäste besser ins Spiel. Marburg leistete sich Ballverluste, und Hannover nutzte das eiskalt aus. Der Sechstplatzierte kam bis auf 52:64 heran (25.). Ein energischer Antritt von Tonisha Baker und ein Dreier von Alex Wilke brachten die Marburgerinnen zurück in die Spur. Und für die ersten fünf Minuten im letzten Viertel hielt die BC-Defensive dicht. Die Würfe fielen wieder (Trefferquote 52 Prozent), die Führung wuchs auf 78:56 an (35.). Die Entscheidung.Patrick Unger: (Trainer Marburg):„Wir freuen uns, dass wir das erste Spiel so klar gewonnen haben. Das birgt aber die Gefahr, dass wir uns in Sicherheit wiegen. Aber wir sind alle lange genug dabei, um zu wissen, dass noch alles möglich ist. Wir haben Hannover viel weggenommen. Als sie sich angepasst haben, hatten wir Probleme, dann aber an den richtigen Schrauben gedreht. Wir haben gezeigt, was wir können, wenn wir das Tempo hochhalten. Mich freuen die 14 Assists, allerdings stören mich die 14 Ballverluste.“Kim Winterhoff (Spielerin Marburg):„Das erste Viertel war richtig gut. Wir haben von Anfang an Gas gegeben. Das hatten wir uns vorgenommen. Am Anfang haben wir auch super getroffen. Wir hatten aber auch das Quäntchen Glück mehr: Manche Bälle sind auf dem Ring herumgetanzt und dann noch reingefallen. Und vor unserem Publikum zu spielen, ist immer super. Im dritten Viertel haben wir die Ruhe behalten und dann wieder schneller gespielt.“Dorothea Richter (Trainerin Hannover):„Wir haben das Spiel im ersten Viertel verloren. Da haben wir noch im Bus gesessen. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Wir wussten, dass Marburg stark aus der Kabine rauskommen würde, konnten aber nichts machen. Wir haben die Köpfe nicht hängenlassen. Das war auch schon mal anders. Wir sind im dritten Viertel nochmal herangekommen. Von daher bin ich stolz auf die Mannschaft. Aber so richtig aufholen konnten wir nicht, und jeder Punkt des Gegners macht es nochmal schwieriger. Wenn wir am Mittwoch über 40 Minuten Druck machen und Marburgs Fastbreak stoppen können, haben wir eine sehr gute Chance, am Sonntag nochmal in Marburg zu spielen.“StatistikViertel: 28:13, 22:20, 19:23, 21:13.Marburg: Baker 16 Punkte/1 Dreier (7 Rebounds), Bertholdt 17/1 (9 Reb.), Bradley 9 (4 Assists), Kiss-Rusk, Klug 7, Reeh 2, Schaake 12/1, Sola, Wagner 7/1, Wilke 9/1 (3 Ass.), Winterhoff, Yohn 11/1 (6 Reb., 3 Ass.).Hannover: Brajkovic 6, Gobeljic, Gohlisch 10/2, Henningsen 5/1, Mihalyi, Palmer 8, Peek 4, Stammberger (n.e.), Tarasava 23/3, Thimm 6 (6 Reb.), Tzokov, Young 7.SR: D.Rey, K.Kammann. Z: 450.Fun Facts: Tadellose Heimbilanz gegen Hannover (4:0). / 90 erzielte Punkte sind die meisten gegen Hannover überhaupt (8 Spiele). / 50 erzielte Punkte in der ersten Halbzeit sind die meisten in einem Playoff-Heimspiel seit genau sieben Jahren (Halbzeitstand damals wie diesmal 50:33, damals beim 85:67-Sieg gegen Oberhausen).Fail Facts: In der 23. und in der 31. Minute jeweils drei Fouls binnen einer Minute gesammelt.Playoff-Viertelfinale:Spiel 1: BC Pharmaserv Marburg – TK Hannover 90:69Spiel 2: Mittwoch, 3. April, 19 Uhr: TK Hannover – BC Pharmaserv Marburg (Sporthalle Birkenstraße)Spiel 3: Sonntag, 7. April, 16 Uhr: BC Pharmaserv Marburg – TK Hannover (falls nötig, Gaßmann-Halle)Die weiteren Duelle:Herner TC – Eintracht Braunschweig 74:56Rutronik Stars Keltern – Flippo Baskets Göttingen 100:52TSV 1880 Wasserburg – Eisvögel USC Freiburg 81:50Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.Nächstes Spiel:Damen-Basketball-Bundesliga: Playoff-Viertelfinale, Spiel 2: TK Hannover – BC Pharmaserv Marburg (Sporthalle Birkenstraße, Serie 0:1).