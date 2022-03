Nachholspiele in 1. Liga abgesagt und für 2. Liga terminiert

nicht zu verlängern, um die zahlreichen pandemiebedingten Nachholspiele auszutragen. Das gilt für die 1. Liga ab sofort.Die Platzierungen erfolgen anhand der Quotienten aus Wertungspunkten geteilt durch Anzahl der absolvierten Spiele.Für den BC Pharmaserv Marburg in der 1. Liga hat dies keine Auswirkungen: Die Hessinnen bleiben auf Platz 7 und spielen im Playoff-Viertelfinale (ab dem letzten März-Wochenende) gegen die Eisvögel USC Freiburg, die nach wie vor Tabellenzweiter sind.Verlierer ist Nördlingen (Neunter), dem die Chance genommen wird, mit zwei Siegen aus ihren beiden (nun ausfallenden) Nachholspielen (beim Tabellenletzten Heidelberg und in Marburg) Saarlouis (hätte ein Nachholspiel in Herne gehabt) noch vom achten Platz zu verdrängen und sich das Playoff-Ticket zu verdienen.Die einzigen beiden Mannschaften, die in der 1. Liga ihr komplettes Programm mit 26 Spielen absolviert haben, sind die Absteiger Wasserburg (11) und Düsseldorf (13).Für diewird derzeit ähnliches beraten, mit Stichtag 20.03. Die abstiegsbedrohten Young Dolphins Marburg in der Nord-Staffel planen diese Termine:Mittwoch, 16.03., 19.30 Uhr, Nachholspiel beim Tabellenletzten JenaFreitag, 18.03., 20.30 Uhr, Nachholspiel daheim gegen Neuss (Platz 6)Samstag, 19.03., 19 Uhr, reguläres Spiel daheim gegen Opladen (2)Die Young Dolphins stehen derzeit auf Platz 11, einem der beiden direkten Abstiegsplätze. Die Plätze 9 und 10 bieten die Chance, den Klassenerhalt über die Abstiegsrunde zu schaffen.Als Spielhalle dient den beiden Marburger Bundesliga-Teams ab sofort die Sporthalle des Gymnasium Philippinum. Trainerien können die beiden Mannschaften derzeit nur in der Sporthalle in der Frankfurter Straße (ehemalige Jägerkaserne).