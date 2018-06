Marburger Schwimmteam empfahl sich mit 30 Podestplätzen

Trotz zahlreicher schulischer und krankheitsbedingter Trainingsdefizite drehte die 8-köpfige Mannschaft von Nathalie Richter bei ihrem letzten Wettkampf vor den Sommerferien noch mal auf und ergatterte 30 Podestplätze – davon 13 Gold-, 11 Silber- und 6 Bronzemedaillen -.Mara Mensing (Jg. 2003) profitierte nicht zuletzt von ihrem hinzugewonnenen technischem Know-how, so dass sie ihre bisherigen Leistungen über 50 m Schmetterling (36,29/3.), 100 m Freistil (1:1,42/1.) und 100 m Brust (1:26,64/1.) verbesserte. Bei seinem Debüt über 100 m Rücken holte Louis Imhof (Jg. 2003) auf Anhieb Silber, ebenso wie über 100 m Freistil. Eine neue Bestmarke steckte er über 50 m Schmetterling in einer Zeit von 0:32,78 Minuten als Dritter.Ein Garant für Platzierungen unter den Top 3 war Lina Wagner (Jg. 2002). In allen vier Lagen, egal ob Sprint- oder Langstrecke, überzeugte sie mit vier Gold-, und zwei Bronzemedaillen. Dem stand Lena Kaiser (Jg. 2001) in Nichts nach. Dreimal stand sie über 100/200 m Brust und 100 m Freistil ganz oben auf dem Siegertreppchen. Als Zweite verbesserte Lena im Brustsprint ihre Zeit auf 0:38,99 Minuten und über 50 m Freistil als Fünfte auf 0:33,28 Minuten.In der Wertung 2000/älter traten Nils Becker, Anna Frank (beide Jg. 2000), Niklas Werner und Lara Hohn (beide Jg. 1999) an. Nils Becker lieferte einen guten Wettkampf und holte über 100 m Freistil Gold, über 50 m und 100 m Brust jeweils Silber, ebenso wie Anna Frank über 100 m Brust. Niklas Werner setzte die letzten Trainingseinheiten gut im Wettkampf um, so dass er über 100 m Schmetterling seine bisherige Marke in 01:14,32 Minuten (3.) unterbot. Erster wurde er über 200 m Freistil, über die halbe Distanz und über 50 m Schmetterling jeweils Zweiter. Beflügelt schien Lara Hohn zu sein, die sich bei ihrem letzten Wettkampf vor ihrem Auslandsaufenthalt glänzend empfahl. In 01:31,06 Minuten unterbot sie ihre persönliche Bestzeit knapp und holte Gold, ebenso wie über die doppelte Distanz. Zwei Sekunden schneller war Lara über 100 m Freistil im Wasser unterwegs. In 01:21,59 Minuten reichte es für Silber und im Brustsprint für Bronze.von Ines Peters-Försterling(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Marburger SV 1928)Foto: Mara Mensing