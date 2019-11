Marburg empfängt am Samstag Heidelberg

Heimspiel im Pokal



Deutscher Pokal, Achtelfinale:

BC Pharmaserv Marburg – SNP Bascats USC Heidelberg

(Samstag, 30. November, 19 Uhr, Georg-Gaßmann-Stadion).

Der BC Pharmaserv Marburg hat seit mehr als zehn Jahren mal wieder ein Heimspiel im Pokal. Abgesehen von der Ausrichtung des Finalturniers 2016. Gegner sind die Heidelbergerinnen, in der Liga mit einer Bilanz von 2:7 Tabellenvorletzter.Vor zwei Monaten trafen sich beide Teams schon mal in der Gaßmann-Halle. Das Liga-Spiel gewann Marburg (Bilanz inzwischen 3:5) mit 79:65. Doch die Voraussetzungen sind diesmal anders. Beim 90:63-Sieg in der Central Europe Women League in Ostrava am Mittwoch verletzte sich BC-Spielerin Kim Winterhoff am linken Knie. Diagnose: Kreuz- und Innenbandriss. Damit fällt die 24-Jährige voraussichtlich bis Saisonende aus.Nach Marie Bertholdt (Kreuzband, Saisonende), Alex Kiss-Rusk (Schulter, fehlt mindestens noch mehrere Wochen) und Mali Sola (Knöchel, mindestens noch eine Woche) sind somit vier Marburger Spielerinnen verletzt und nicht einsatzbereit. Luzie Hegele steht am Samstag nicht zur Verfügung, Lisa Kiefer war die Woche über krank und ist fraglich.Die Damen-Basketball-Bundesliga bittet alle Bundesligisten, am Wochenende eine Gedenkminute abzuhalten. Für die ehemalige Nationalspielerin Birgit Menz. Sie wurde 52. Ihre Tochter Tina spielte von 2011 bis 2013 für uns.



Wichtiger Hinweis für alle Besucher:

Im Pokal-Wettbewerb haben laut Liga-Statuten Dauer-, Frei- und sonstige Eintrittskarten (die in der Liga gelten) keine Gültigkeit. Karten müssen an der Abendkasse erworben werden. Die Einnahmen werden zwischen beiden Teams geteilt. Unser Anteil wird laut BC-Vorstand in voller Höhe unserer Jugendarbeit zufließen.