Jan Prennig wird zweifacher Hessischer Meister der Masters „Lange Strecken“

Wie schon in der Vergangenheit trat Jan Prennig (Jg. 1993) als einziger Schwimmer des Marburger SV im Altersklassenvergleich in der Altersklasse (AK) 25 über 1500 m Freistil und 400 m Lagen in Dillenburg an. Reichte es im Vorjahr über beide Distanzen „nur“ zum Vizemeister bei den Masters, glänzte er diesmal mit zwei Hessischen Meistertiteln. Im Vorfeld relativierte Prennig etwaige Ergebnisse: „Bei dem Trainingsstand sollte es über 1500 m Freistil gut laufen und über 400 m Lagen will ich einfach ankommen!“ Am Ende dominierte er das Teilnehmerfeld über 1500 m Freistil in 19:31,17 Minuten um satte 30 Sekunden und blieb damit auch deutlich unter seiner Vorjahreszeit. Über 400 m Lagen erreichte Prennig das Ziel in 5:39,17 Minuten.Foto: Jan Prennig