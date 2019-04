Jan Prennig gewinnt Deutschen Meister-Titel der Masters

Im deutschlandweiten Altersklassenvergleich stellte sich Jan Prennig (AK 25) als einziger Vertreter des Marburger SV im Sächsischen Halle der Konkurrenz. Auch in diesem Jahr hatte er sich auf der langen Distanz in vier Wettkämpfen einiges vorgenommen, und trat mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen erfolgreich die Heimreise an.Gleich zu Beginn der Veranstaltung setzte Prennig über 1500 m Freistil als Deutscher Meister der Masters Akzente. Mit einer perfekten Renneinteilung dominierte er den Rest des Teilnehmerfeldes bis ins Ziel und unterbot seine persönliche Bestzeit in 18:56,34 Minuten um 26 Sekunden deutlich. Dem nicht genug, setzte Prennig über 400 m Freistil (4:43,53) und 200 m Schmetterling (2:37,73) mit zwei Deutschen Vizemeistertiteln noch eins oben drauf. Über 200 m Brust wurde er mit Bestmarke in 3:01,47 Minuten Vierter.Foto: Jan Prennig