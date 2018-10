Deutsche Meisterschaft im Classic Kraftdreikampf

Am Samstag war Kai Manfred Eckard in der Juniorenklasse bis 105 kg Körpergewicht an der Reihe.Er belegte mit 255 kg in der Kniebeuge, 155 kg im Bankdrücken und 265 kg im Kreuzheben den 3.Platz.Der Sonntag gehörte dann der Jugend. Miriam Dahlke erreichte in der Klasse bis 57 kg mit 70 kg in der Kniebeuge, 42,5 kg im Bankdrücken und 65 kg im Kreuzheben den 2. Platz.Den 2, Platz belegte auch Stine Daude in der Klasse bis 63 kg mit 97,5 kg, 60 kg im Bankdrücken und 130 kg im Kreuzheben.Said Salim Sadaat krönte das Marburger Abschneiden mit seiner Goldmedaille in der Klasse bis 65 kg mit 120 kg in der Kniebeuge, 80 kg im Bankdrücken und 170 kg im Kreuzheben.