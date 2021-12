Böhm siegt bei Deutschen Masters

. Am ersten Adventswochenende fanden die 11. Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Essen statt. Coronabedingt fiel die Veranstaltung im letzten Jahr aus. Dementsprechend war das Interesse und die Motivation der knapp 800 Teilnehmer wie in alten Zeiten ungebrochen, die sich im Sportbad Thurmfeld mit 370 Einzel- und Staffelstarts aus 249 Vereinen ein Stelldichein gaben.Dezimiert gingen die Aktiven des Marburger SV im deutschlandweitem Vergleich mit Peter Böhm, Fabian Grün und Jan Prennig in den Wettkampf, so dass es keine Neuauflage der erfolgreichen 4*50-Meter Freistil- und Lagenstaffel der Männer gab.Peter Böhm (AK 45) feierte erfolgreich sein Debüt in der nächsthöheren Altersklasse. Mit deutlichem Vorsprung dominierte er über 50 m Freistil den Rest des Teilnehmerfeldes und holte sich in einer Zeit von 25,24 Sekunden verdient den Deutschen Titel der Masters. Sowohl über 100 m Schmetterling als auch im Sprint lieferte sich Böhm ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Kontrahenten Markus Bierig (SG Stadtwerke München) und schlug jeweils als Zweiter im Ziel an. Durch den Altersklassenwechsel bei Böhm, blieb das vereinsinterne Battle mit Fabian Grün, der weiterhin in der AK 40 schwimmt, aus. Zwei Deutsche Vizemeister-Titel über 50 m Freistil und 50 m Schmetterling schlagen bei ihm zu Buche.In der Altersklasse 25 stellte sich Jan Prennig einem sehr starken Teilnehmerfeld. In seinen drei Wettkämpfen spielte Prennig sein Knowhow aus und erreichte seine beste Platzierung über 100 m Schmetterling als Zwölfter.