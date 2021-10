BC Marburg will Sonntag ersten Sieg

Toyota 1. Damen-Basketball-Bundesliga:TK Hannover Luchse – BC Pharmaserv Marburg 75:54 (34:28).BC Pharmaserv Marburg – Giro-Live-Panthers Osnabrück(Sonntag, 3. Oktober, 16 Uhr, Georg-Gaßmann-Halle).Zum Auftakt des Doppelspieltags in der 1. Bundesliga ist der BC Pharmaserv Marburg am Freitagabend beim TK Hannover im letzten Viertel unter die Räder gekommen. Hessens einziger Erstligist im Damen-Basketball lag am zweiten Spieltag nicht einmal in Führung, war aber nach 30 Minuten noch im Spiel. Erfolgreichste Punktesammlerin für den BC war erneut Alex Wilke (13).Es war in der elften Spielminute. Alex Wilke ließ einen Dreier durch die Reuse flutschen. Nur noch 34:35. Die Gäste hatten binnen fünf Minuten fast einen Zehn-Punkte-Rückstand aufgeholt (22:32, 18. Minute). Hoffnung im Marburger Lager – in der Halle und am Livestream. Denn die Defense kam besser und besser ins Spiel.17:34 ReboundsAber nun brach ein Hannoveraner Dreierhagel über Marburgs Korb herein: Bisher war erst ein Distanzwurf der Gastgeberinnen erfolgreich gewesen, bis zum Viertelende folgten allein vier, im letzten Durchgang nochmal drei.Der BC dagegen brachte von seinen 18 Versuchen von außen nur zwei unter: zu Beginn des dritten Durchgangs. Gepaart mit der Unterlegenheit im Rebound (17:34) war das zu wenig. Allein Hannovers Anne Zipser (9) und Patricia Broßmann (7) holten zu zweit fast so viele Abpraller wie das gesamte Pharmasev-Team.Binnen sieben Minuten schraubten die Gastgeberinnen um Ex-Marburgerin Finja Schaake (4 Punkte) ihre Führung auf 55:42 (28.) – und hätten nun die Offensive komplett einstellen können. Denn die Gäste holten bis zum Ende des dritten Viertels noch sechs Punkte (48:55), genau so viele wie in den gesamten letzten zehn Minuten, und kamen am Ende auf 54 Zähler.Nächster Gegner mit -22Das Gute: Schon zwei Tage später gibt’s die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Am Sonntag, 3. Oktober, 16 Uhr, empfangen die Marburgerinnen Vizemeister Osnabrück. Die Giro-Live-Panthers gewannen am ersten Spieltag nach Verlängerung in Wasserburg, bekamen allerdings am Freitagabend ebenso wie Marburg ordentlich eins auf den Deckel: mit 65:87 in eigener Halle gegen den ambitionierten Aufsteiger Rheinland Lions.Zum Heimspiel am Sonntag weist der BC darauf hin, dass – abweichend zur 2G-Regel – für Schüler unter 18 Jahren das Coronatestheft als Nachweis genutzt werden kann – ein Ticket muss dennoch erworben werden (Infos unten und auf dem Ticketportal).Christoph Wysocki (Marburg, Trainer):„Offensiv war das eine Katastrophe! Wie vor einer Woche hatten wir eine miserable Dreierquote, und mit 2-von-18 hast du in der 1. Liga keine Chance. Wir waren einfach nicht in der Lage, den Ball reinzumachen. Ich habe keine Erklärung dafür, aber das war unterirdisch. Für die Verteidigung gibt es aber ein großes Lob: Obwohl wir am Anfang noch nicht richtig im Spiel waren, hat sich die Mannschaft reingekämpft. Ich hatte ja gesagt, dass Hannover eine Top-Mannschaft ist. Die sind gut besetzt und gut gecoacht. Das hat sich gezeigt. Am Samstag machen nur Wurftraining, aber das ein paar Stunden. Aber wir sind als Team so gefestigt und stecken das Spiel schon weg. Jetzt wollen wir dann am Sonntag den ersten Sieg.“Statistik:Viertel: 20:10, 14:18, 21:20, 20:6.Hannover: Brossmann 5 Punkte (9 Rebounds), Eckerle 2, Morawiec 14/4 Dreier, Moten 11/1 (6 Assists), Rohkohl, Roscoe 14/1 (6 Ass.), Schaake 4, Stammberger 2, Tarasava 9/2 (4 Ass., 3 Steals), Tzokov, Zipser 14 (7 Reb.).Marburg: Arthur 8, Baker, Bertholdt 10 (5 Reb., 3 Ass., 3 St.), Crymble 8, Klug, Lückenotte, Simon 8, Wagner 7/1, Weyell, Wilke 13/1, Yesilova.SR: S.Rosenbaum, H.Lohmüller. Z: 150.Fun Fact: Jasmin Weyell debütiert in der 1. Liga und ist die 140. Spielerin mit einem Erstliga-Einsatz für Marburg seit dem Wiederaufstieg 1992.Fail Facts: An einem 1. Oktober hat Marburg auswärts noch nie gewonnen (0:4), zuletzt zwei Mal in Hannover (2016 und 2021). / -21 ist die höchste Niederlage in nationalen Wettbewerben seit 19.11.2017 (-24, 52:76, Bundesliga-Heimspiel gg. Wasserburg). / 54 erzielte Punkte sind die wenigsten seit 20.12.2020 (54:55-Niederlage in Nördlingen). / Feldtrefferquote von 31,1 Prozent ist die niedrigste seit 07.03.2020 (31,0; 54:64-Niederlage in Göttingen, Finja Schaakes letztem Spiel für Marburg). / 6 Punkte im vierten Viertel auswärts sind Minusrekord.Nächste Spiele:Samstag, 02.10.2021, 18.30 Uhr, 2. Liga, auswärts bei Avides Hurricanes R./ScheeßelSonntag, 03.10.2021, 16.00 Uhr, 1. Liga, daheim gg. Giro-Live-Panthers Osnabrück.Eintrittskarten für die Heimspiele des BC Marburg – 1. und 2. Liga – gibt es nur online hier. Keine Tageskasse. Es gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen; Ausnahmen mit Test z. B. für Minderjährige), die Nachweise werden am Einlass kontrolliert.>>> Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell immer zuerst sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.