Gerade erst hatte Jordan die Quarantäne überstanden, nachdem im Pharmaserv-Team drei positive Corona-Tests aufgetreten waren. Sie war als Nachverpflichtung erst am 16. Oktober in Marburg eingetroffen.Wir danken Jordan für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute!Der Verein ist nun auf der Suche nach einer möglichen Nachverpflichtung. Das nächste Spiel ist für den 22. November in Osnabrück terminiert.