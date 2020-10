BC Marburg verliert letzte Testspiele

Am 10. Oktober hat der BC Pharmaserv Marburg sein drittes Testspiel auf die Saison 2020/21 absolviert. Am ersten Turniertag in Heidelberg unterlag das Pharmaserv-Team gegen den Sieger der vergangenen Bundesliga-Hauptrunde, Rutronik Stars Keltern, mit 63:74 (16:13, 31:34, 45:56).Bis zur Mitte des dritten Viertels war die Partie ausgeglichen (43:45). Dann setzte sich Keltern auf 58:41 ab (31. Minute). Bis zur 37. Minute kamen die Marburgerinnen wieder heran (61:65), ehe Keltern den Sack zumachte.Marburgs Co-Trainer Frank Arnold sagte nach dem Spiel: „Wir sind lange drangeblieben, hatten dann aber ein paar Ballverluste zu viel und haben nicht gut getroffen. Aber wir sind gut zurückgekommen. Wir hatten heute gutes Tempo und haben viele Fastbreak-Punkte gemacht.“Marburg: Arthur 11 Punkte / 1 Dreier, Baker 8/1, Kiefer, Klug 4, Mullings 10, Reeh, Simon 18/2, Sola, Wagner (n.e.), Wilke 12/2.Spiel um Platz 3Am 11. Oktober hat der BC Pharmaserv Marburg sein letztes Testspiel auf die Saison 2020/21 absolviert. Im Spiel um Platz 3 beim Turnier in Heidelberg unterlag das Pharmaserv-Team gegen die gastgebenden SNP Bascats des USC mit 68:71 (23:23, 40:32, 57:55).Nach 17 Minuten lag Marburg 36:26 vorn, zehn Minuten später 53:43. Dann machte sich beim BC das foulbedingte Ausscheiden von Johanna Klug (26.) und Megan Mullings (37.) bemerkbar. In der letzten Minute der Partie glich Heidelberg aus und zog per Dreier noch vorbei. Das 71:68 war die erste Führung der Bascats sei der 10. Minute.Marburgs Co-Trainer Frank Arnold sagte nach dem Spiel: „Wir haben in den letzten dreieinhalb Minuten nicht mehr gescort. Wir haben zwar dann defensiv den Gegner gestoppt, aber auch fünf Offenses vergeben. Wir hatten auch Foulprobleme. Aber wir haben es als Team nicht geschafft, das gleiche Tempo vom Vortag zu gehen und die guten Sachen nochmal umzusetzen. Wir haben heute nie einen vernünftigen Spielrhythmus gefunden und hatten zu viele Ballverluste. Aber das Ergebnis ist aber morgen nicht mehr interessant.“Marburg: Arthur 5 Punkte / 1 Dreier, Baker 10/2, Kiefer 2, Klug 2, Mullings 27, Reeh 2, Simon 10, Sola 2, Wagner (n.e.), Wilke 8.Halbfinals: Heidelberg - Göttingen 62:91 / Marburg - Keltern 64:73Platz 3: Heidelberg - Marburg 71:68Finale: Keltern - Göttingen 89:70Am Samstag, 17. Oktober, 16 Uhr, treten die Marburgerinnen zu ihrem ersten Pflichtspiel der neuen Saison in der zweiten Pokalrunde beim Zweitligisten Capitol Bascats Düsseldorf an. Beide Teams hatten in der ersten Runde Freilos.