BC Marburg startet in die Saison

Die Saison 2020/21 geht los! Zum Pflichtspiel-Auftakt reist das Marburger Erstliga-Team nach Düsseldorf. Zum ersten Mal überhaupt – seit dem Wiederaufstieg vor 28 Jahren. Gegner in der 2. Runde um den Deutschen Pokal (beide Teams hatten in der 1. Runde Freilos) ist ein Zweitligist. Ein Aufsteiger. Eine klare Sache also für die Hessinnen?Mal sehen! Die Capitol Bascats sind kein gewöhnlicher Zweitliga-Aufsteiger. Kein Regionalligist, der sich einfach mal auf das Abenteuer Bundesliga einlässt. Der Verein hat sich laut eigener Webseite zum Ziel gesetzt, „die Sportlandschaft Basketball für den weiblichen Bereich in der Sportstadt Düsseldorf neu auszurichten“.Das ist bisher vorzüglich gelungen. Das Team aus der Landeshauptstadt NRWs schaffte innerhalb von vier Jahren den Durchmarsch von der Bezirksliga in die 2. Bundesliga. Dort werden die Capitol Bascats Gegner nochmal auf Marburg treffen: auf die Zweite Mannschaft des BC, ebenfalls Aufsteiger. Und von diesen „Young Dolphins“ dürfen wohl am Samstag einige schon mal in der „Ersten“ aushelfen.Denn vermutlich fehlen vier Spielerinnen aus dem Zwölferkader: Marie Bertholdt (Kreuzband-Reha), Steffi Wagner (Knie-OP) und Theresa Simon, die sich im Training einen Finger gebrochen hat. Die kürzlich verpflichtete Jordan Stotler kommt erst heute in Marburg an. „Ohne Training möchte ich sie eigentlich nicht spielen lassen, aber sie kommt auf jeden Fall mit“, sagt BC-Coach Julian Martinez vor seiner Pflichtspiel-Premiere mit dem Pharmaserv-Team.Corona Fact: Bei der sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz liegen Düsseldorf mit 56,5 (Vortag: 54,3) und Marburg mit 54,0 (41,4) dicht zusammen (Stand: Donnerstagabend, Quellen: Stadt Düsseldorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf).Aufgrund des Hygienekonzeptes der Gastgeber steht für Gäste nur ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung, das durch den Fanclub nahezu ausgeschöpft ist.