BC Marburg: Spielplan 2019/20 steht

Gut drei Monate vor Saisonbeginn steht der vorläufige Spielplan für die Runde 2019/20. Nach einer kurzfristigen Änderung zu der von der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) ursprünglich veröffentlichen Version steht fest: Der BC Pharmaserv Marburg bestreitet die fünfte der sechs Partien des Season Opening in Hannover am 21. September - gegen die Xcyde Angels Nördlingen.Für die Zeit vom 6. bis 8. September plant der BC ein Vorbereitungsturnier in eigener Halle mit drei Gastmannschaften.Das erste Heimspiel in der Bundesliga bestreitet Hessens einziger Erstligist im Damen-Basketball am Sonntag, 6. Oktober, gegen Aufsteiger Halle.Die fehlenden finalen Termine und Zeiten der Hauptrundenspiele werden voraussichtlich im August festgelegt.Vorläufiger Spielplan (national), korrigierte Version:Sa., 21.09.2019, 16 Uhr: Nördlingen - Marburg (Season Opening, Hannover, Sporthalle Birkenstraße)Sa./So., 28./29.09.: Pokal, 2. Runde (erste Runde Freilos für alle Erstligisten)Do., 03.10.2019: Heidelberg - MarburgSo., 06.10.2019: Marburg - HalleSa./So., 12./13.10.: Saarlouis - MarburgSa./So., 19./20.10.: Marburg - GöttingenSa./So., 26./27.10.: Herne- MarburgSa./So., 02./03.11.: Marburg - KelternSa., 09.11.2019: Marburg - Osnabrück10. bis 18.11.2019: EM-Quali-FensterSa./So., 23./24.11.: Marburg - FreiburgSa./So., 30.11./01.12.: Pokal-AchtelfinaleSa./So., 07./08.12.: Hannover - MarburgSa./So., 12./15.12.: Wasserburg - Marburg (Ende der Hinrunde)Fr.,/Sa., 20./21.12.: Marburg - HerneSo., 05.01.2020: Pokal-ViertelfinaleSa./So., 11./12.01.: Halle - MarburgSa./So., 18./19.01.: Marburg - HeidelbergSa./So., 25./26.01.: Marburg - NördlingenSa./So., 01./02.02.: Keltern - MarburgSa./So., 08./09.02.: Marburg - WasserburgSa./So., 15./16.02.: Freiburg - MarburgSa./So., 22./23.02.: Osnabrück - MarburgSa./So., 29.02./01.03.: Marburg - SaarlouisSa., 07.03.2020, 19 Uhr: Göttingen - MarburgSa., 14.03.2020, 19 Uhr: Marburg - Hannover (Ende der Hauptrunde)Sa./So., 21./22.03.: Pokal-Top-FourPlayoff-Viertelfinale (Best of three):Sa./So., 28./29.03.: Spiel 1Di./Mi., 31.03./01.04.: Spiel 2Sa./So., 04./05.05.: Spiel 3, falls nötigPlayoff-Halbfinale (Best of three):Sa./So., 11./12.04.: Spiel 1Di./Mi., 14./15.04.: Spiel 2Sa./So., 18./19.04.: Spiel 3, falls nötigPlayoffs, Platz 3:Do., 23.04.2020: HinspielSa., 25.04.2020: RückspielPlayoff-Finale (Best of five):Mi., 22.04.2020: Spiel 1Fr., 24.04.2020: Spiel 2So., 26.04.2020: Spiel 3Mi., 29.04.2020: Spiel 4, falls nötigSa./So., 02./03.05.: Spiel 5, falls nötig(ohne Gewähr)