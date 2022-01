BC Marburg siegt in Saarlouis

Der BC Pharmaserv Marburg hat seinen ersten Sieg im Jahr 2022 errungen. Beim nun punktgleichen Tabellennachbarn Inexio Royals Saarlouis (Bilanz 8:8, Platz 7) lagen die Hessinnen (Platz 8) ab der 2. Minute immer in Front. Bis zu 15 Punkte betrug der Marburger Vorsprung.In den letzten 90 Sekunden wurde der direkte Vergleich aber noch aus der Hand gegeben. Erfolgreichste Punktesammlerin der Partie war Marburgs Theresa Simon, die mit 21 Punkten, davon 4 Dreier, einen persönlichen Rekord im BC-Trikot aufstellte.Auf den Tag genau ein Jahr zuvor stand Christoph Wysocki zum ersten Mal an der Seitenlinie des Pharmaserv-Teams. Nach der 56:70-Niederlage in Wasserburg war der Coach damals „nicht zufrieden, weil ich verlieren hasse“, aber „happy damit, wie unsere Mannschaft gespielt hat“. Nach seinem 21. Sieg im 35. Bundesliga-Spiel war die Gefühlslage des 65-Jährigen ebenso gemischt: „Mit dem Sieg bin ich zufrieden, mit den letzten Minuten nicht so.“90 Sekunden vor Schluss schien die Partie beim 68:57 für den BC entschieden und auch der direkte Vergleich (Hinspiel 78:70 für Saarlouis) gewonnen. Doch es kam Hektik auf bei den Gästen, auch weil die Royals sich nicht geschlagen gaben. Innerhalb von 40 Sekunden kamen diese auf 65:68 heran und schnupperten nach einem Marburger Ballverlust gar am Sieg. Doch die Gäste-Verteidigung hielt.Ein starkes erstes Viertel (23:14, das war zuletzt nicht oft der Fall) und ein starkes drittes (19:9) ihres Team sahen die BC-Fans ausschließlich am Livestream. In der Stadtgartenhalle waren keine Gäste-Anhänger zugelassen, laut Angaben der Royals auf Weisung des örtlichen Gesundheitsamtes.Beim 36:22 (17. Minute) und 57:42 (30.) hatte das Pharmaserv die Partie im Griff, legten nach stärkeren Phasen der Gastgeberinnen stets einen Gang zu und zeigten neben aggressiver Verteidigung auch schnelles, manchmal zu schnelles, Spiel nach vorne mit schön herausgespielten Korberfolgen.Für die Royals war es das erste Spiel nach zweieinhalb Wochen. Die durch Corona geschwächten Saarländerinnen ließen sich aber nicht abschütteln und verkürzten ein 44:59 (33.) binnen 3,5 Minuten auf 57:61. Auch weil das Pharmaserv-Team mit dem Ball zu sorglos umging.Christoph Wysocki (Marburg, Trainer): „Dass wir den direkten Vergleich nicht geholt haben, ist zwar nicht so schlimm, aber wie wir dem Gegner am Schluss den Ball in die Hand gegeben haben, das waren schon Geschenke. Aber wir haben gut verteidigt und über weite Strecken auch offensiv vieles gut gemacht. Wir waren bis auf 15 Punkte weg, das war gut. Am Schluss war es unnötig spannend. Aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Saarlouis ist wirklich gut, und dort wird noch die eine oder andere Mannschaft Punkte lassen. Jetzt freuen wir uns auf unser Heimspiel am Mittwoch gegen Halle.“Viertel: 14:23, 19:15, 9:19, 23:14.Saarlouis: Dauer 2 Punkte, Kelly 2, Richards 11 / 1 Dreier (8 Rebounds), Matthieu (n.e.), Mestdagh 7/2, Meynadier 12/4 (3 Assists, 3 Steals), Scott 15/1 (5 Reb., 3 St.), Sziezek 6/1 (6 Ass.), Zietara 10 (10 Reb., 3 Ass., 8 St.).Marburg: Arthur 11/1 (5 Ass., 7 Steals), Baker 5/1, Bertholdt 12, Crymble 4 (3 Ass.), Grymek, Klug 10, Simon 21/4 (6 Reb., 5 Ass., 3 St.), Wagner 4 (6 Reb.), Wilke 4 (7 Reb.).SR: V.Steckas, E.Naim.Theresa Simon stellt mit 21 Punkten und 4 Dreiern in beiden Kategorien einen persönlichen Rekord im BC-Trikot auf. / Siebter Marburger Auswärtssieg in Saarlouis in Folge: Das ist Marburgs längste Auswärtssiegesserie gegen Erstligisten seit dem Wiederaufstieg 1992, ebenso wie gegen Halle (seit 02.10.2015) und Nördlingen (02.11.1997 bis 28.02.2009). / Auf den Tag genau 20 Jahre zuvor siegte Marburg auch gegen Saarlouis: mit 105:83 in eigener Halle.28 Marburger Ballverluste (11 im letzten Viertel) sind die meisten seit 24.10.2020 (29 im Heimspiel gegen Saarlouis, auch das Spiel wurde gewonnen: 76:55).In der 2. Liga Nord haben sich die Young Dolphins Marburg (Bilanz 5:8, Platz 7) mit zwei Siegen an diesem Wochenende Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft. Am Samstag gewannen die Marburgerinnen das Mittelhessen-Derby bei den Bender Baskets Grünberg (3:10, Platz 11) mit 70:52 und damit auch den direkten Vergleich. Die Erstligaspielerinnen Joey Klug und Theresa Simon halfen dabei. Am Sonntag bogen die jungen Delfine – ohne Klug und Simon – beim SC Rist Wedel (5:8, Platz 8) einen 14-Punkte-Rückstand im letzten Viertel noch um und gewannen durch einen Korb 10,8 Sekunden vor Schluss mit 78:76.Mittwoch, 19.01.2022, 20 Uhr, 1. Liga, Heimspiel gegen Gisa Lions SV HalleSamstag, 22.01.2022, 15.30 Uhr, 2. Liga, Heimspiel gegen TG Neuss TigersSamstag, 22.01.2022, 19 Uhr, 1. 