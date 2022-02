BC Marburg siegt in der Schlusssekunde

BC Pharmaserv Marburg (Bilanz 14:9, Platz 4) hat seine Aussichten auf die Playoff-Teilnahme der besten acht verbessert. Schenkten die Marburgerinnen vor einer Woche in Osnabrück in den letzten Minuten noch eine Acht-Punkte-Führung her (77:82), drehten sie nun gegen die TK Hannover Luchse (13:7, Platz 5) in der Schlussphase einen Sechs-Punkte-Rückstand. Heldin des Abends war Topscorerin Alex Wilke (18 Punkte) mit dem Siegtreffer mit Ablauf der Spielzeit.„Wilke nimmt den Wurf. Mit dem Floater. Jaaaa! Der sitzt! Der sitzt! Unglaublich!“ Die Kommentatoren der Livestream-Übertragung konnten es nicht fassen. Da waren sie nicht die einzigen. Überschäumende Freude auf der einen Seite. Tränen der Enttäuschung auf der anderen.Einen Verlierer hatte diese besondere Partie am (wegen der pandemiebedingten Aufstockung der Liga) ersten 23. Spieltag in der Geschichte DBBL nicht verdient. Zu sehr hatten sich alle Akteurinnen reingehängt, hart aber fair um jeden Ball, um jeden Zentimeter gekämpft. Besonders in der Schlussphase.Hessens einziger Erstligist im Damen-Basketball lag nach einem Blitzstart 8:0 (3. Minute) beim 32:26 noch vorn (16.). Rachel Arthur (16 Punkte, 3 Steals), Marie Bertholdt (16, 6 Rebounds) und Hanna Crymble (12, 4 Rebounds) hatten offensiv einen starken Tag erwischt.Das traf aber auch auf Hannovers Anne Zipser (14, 4 Rebounds), Kelly Moten (13, 8 Assists) und Samantha Roscoe (13, 3 Assists) zu. Marburgs Rekordspielerin Finja Schaake erzielte für den TKH zwei Punkte. Der bis dato Tabellendritte spielte seine Klasse mit zunehmender Spieldauer aus und führte 3:16 Minuten vor Schluss durch einen Dreier von Aliaksandra Tarasava zum 66:60 die vermeintliche Vorentscheidung herbei.Angetrieben von einem fantastischen Publikum zeigte das Pharmaserv-Team Moral, nutzte ein Unsportliches Foul zu vier Punkten und ging 65 Sekunden vor Schluss erstmals wieder in Führung (67:66).Dann ziehen sich die letzten 31,7 Sekunden endlos hin: Sechs Freiwürfe, fünf Scores, vier Auszeiten, drei Punkte Vorsprung für den BC (71:68), zwei Hauptdarstellerinnen, ein Dreier zum Ausgleich für Hannover durch Kelly Moten – mit 3,9 Sekunden auf der Uhr (73:73).Letzte Auszeit. Letzte Aktion: Einwurf Marburg auf der linken Seite des Vorfelds. Wilke zieht über rechts zum Korb. Und trifft den Buzzerbeater.„Das System am Schluss wollten wir genau so spielen. Und dann geht Alex da raus und macht ihn rein. Aber ja, Glück gehört dazu. Wir habe heute unheimlich viel gut gemacht von dem, was wir im Training gemacht haben: die Verteidigung hat funktioniert, da haben wir viel gewechselt. Es war auch ein schönes Spiel für das Auge. Und ein Sieg für die Seele.“Viertel: 18:15, 18:22, 15:15, 24:21.Marburg: Arthur 16 Punkte / 2 Dreier (3 Steals), Baker (n.e.), Bertholdt 16 (6 Rebounds), Brüning (n.e.), Crymble 12, Klug 1, Lückenotte (n.e.), Simon 7 (6 Reb.), Wagner 5 (6 Reb.), Weyell (n.e.), Wilke 18 (7 Reb., 4 Assists), Yesilova.Hannover: Broßmann 4 (5 Reb.), Eckerle 2 (5 Reb.), Morawiec 9/3 (7 Reb., 3 Ass.), Moten 13/1 (5 Reb., 8 Ass.), Roscoe 13 (3 Ass.), Schaake 2, Stammberger 8 (5 Reb.), Tarasava 8/2, Zipser 14.SR: K.Kammann, J.Filipovic. Z: 249.Die letzten 31,7 Sekunden der Spielzeit dauerten in Realzeit 11 Minuten und 41 Sekunden. / Marburgs 250. Bundesliga-Heimsieg (inkl. Playoffs) seit dem Wiederaufstieg 1992 (392 Spiele, 141 Niederlagen, 1 Unentschieden). / Marburgs sechster Heimsieg in Folge ist seine längste Erfolgsserie daheim in der Bundesliga-Hauptrunde seit 12.03.2016 bis 25.02.2017 (saisonübergreifend 11 Spiele / 1+10). / Marburg bleibt auch im sechsten Heimspiel gegen Hannover siegreich. / Marburgs erster Heimsieg mit weniger als drei getroffenen Dreiern (2) seit 20.01.2019 (2; 65:52 gegen Chemnitz).Marburg erzielt in drei der letzten vier Spiele gegen Hannover weniger als drei Dreier (2; 5; 2; 1).In der 2. Liga Nord hatten die Young Dolphins Marburg (Bilanz 5:12, Platz 8) am Samstagnachmittag mit 51:67 (23:32) gegen die Chemcats Chemnitz (14:4, Platz 3) verloren. Die für Freitag zuvor geplante Nachholpartie gegen die TG Neuss Tigers wurde verschoben, weil aufgrund des Sturms die Bahnverbindung der Gäste ausfiel. Das Spiel soll neu angesetzt werden. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig.Samstag, 26.02.2022, 18 Uhr,Liga, auswärts bei VfL Viactiv-Astro-Ladies BochumSonntag, 27.02.2022, 16 Uhr,Liga, auswärts bei Rheinland Lions.>>> Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell immer zuerst sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.