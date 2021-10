BC Marburg reist nach Heidelberg

Toyota 1. Damen Basketball Bundesliga:SNP Bascats USC Heidelberg – BC Pharmaserv Marburg(Sonntag, 10. Oktober, 15 Uhr, ISSW alt).Mit dem ersten Sieg im Rücken fährt der BC Pharmaserv Marburg (Bilanz 1:2) diesen Sonntag nach Heidelberg. Nach Vizemeister Osnabrück (71:70) vor einer Woche bekommt es das Pharmaserv-Team nun am vierten Spieltag mit dem Pokalfinalisten zu tun. Die SNP Bascats des USC sind eine von vier Mannschaften im Oberhaus, die in dieser Saison noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten.Einschließlich der vorigen Spielzeit sind die Heidelbergerinnen in der Bundesliga sogar schon seit sieben Spielen ohne Sieg – den letzten gab's am 3. März mit 71:65 gegen Nördlingen. Doch die Bascats waren – wie das Pharmaserv-Team – von Corona-bedingten Spielverlegungen gebeutelt, entschädigten sich aber mit dem Einzug ins Pokalfinale in und gegen Keltern ein unvergessliches Erlebnis. Und Absteiger gab's ja wegen der Pandemie keine.In der Sommerpause erfolgte ein personeller Umbruch: Dennis Czygan hörte nach rund zwei Jahrzehnten als Cheftrainer und Sportlicher Leiter beim USC auf. Auch im Kader hat sich einiges getan. Und drei der Neuen haben sich bisher bewährt: Esther Fokke (früher Saarlouis) ist mit einem Punkteschnitt von 14,67 bislang erfolgreichste Punktesammlerin ihres neuen Teams, Jelena Nikpaljevic und Harriet Ottewill-Soulsby tragen bisher mit durchschnittlich je 10,0 Zählern zur Heidelberger Punkteausbeute bei. Ebenfalls zweistellig: Fallyn Freije (12,0), eine Stützte aus der Vorsaison. Knapp dahinter: Kapitänin Britta Daub (9,0).Die drei Niederlagen Heidelbergs sollten Hessens einzigen Erstligisten im Damen-Basketball aber nicht in Sicherheit wiegen. Okay, das 67:82 am ersten Spieltag daheim gegen Göttingen war happig. Die 58:79-Niederlage in Nördlingen auf den ersten Blick auch – doch kamen die Bascats nach Stau erst sehr spät zum Spiel und lagen so bereits zur Halbzeit mit 22 zurück. Vorige Woche in Herne kämpften sich die Heidelbergerinnen in der letzten Minute noch von einem 12-Punkte-Rückstand auf ein 64:66 heran.Fun Fact: In der Sporthalle im Neuenheimer Feld treffen die zwei Clubs aufeinander, die in der 1. und der 2. Liga vertreten sind. Heidelberg spielt allerdings in der Süd-Staffel, die Marburgerinnen im Norden.Und dort empfangen die Young Dolphins Marburg (Bilanz 0:2) am Samstag, 9. Oktober, Eintracht Braunschweig (2:0). Beginn in der Georg-Gaßmann-Halle ist um 19 Uhr (Ticket-Infos unten).BC-Trainer Christoph Wysocki blickt auf das Heidelberg-Spiel voraus: „Nach unserem schweren Auftaktprogramm kommen jetzt die Spiele, die wir gewinnen müssen, wenn wir den Anschluss nach oben schaffen wollen. Nach unserem ersten Sieg wäre es gut, eine kleine Serie zu starten. Ich glaube, wir haben andere Ziele als Heidelberg, und daher fahren wir da hin, um zu gewinnen. Aber wir werden sie nicht unterschätzen, weil wir wissen, dass sie bis zum Schluss kämpfen. Wir müssen in der Offense noch unseren Rhythmus finden und entspannter sein. Aber wir sind noch in der Anfangsphase der Saison und dabei auf einem guten Weg.“Eintrittskarten für die Heimspiele des BC Marburg – 1. und 2. Liga – gibt es. Keine Tageskasse. Es gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen; Ausnahmen mit Test, z. B. Minderjährige), die Nachweise (z. B. Testheft aus der Schule) werden am Einlass kontrolliert.>>> Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell immer zuerst sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.