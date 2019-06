BC Marburg: Neues von Alex Kiss-Rusk

Der BC Pharmaserv hat sich für eine weitere Spielzeit die Dienste von Centerin Alex Kiss-Rusk gesichert. Die Kanadierin mit ungarischem Pass war in ihrem ersten Jahr in der Bundesliga mit durchschnittlich 12,3 Punkten Topscorerin des Pharmaserv-Teams. Ihre 8,7 Rebounds pro Partie waren ebenfalls interne Bestmarke, und der sechstbeste Wert in der Liga. Mit 26,5 Spielminuten war sie die meistbeschäftigtste Marburgerin und mit 1,4 geblockten Würfen pro Spiel auf Rang zwei der Liga-Statistik.Alex Kiss-Rusk:„Ich hatte einige andere Angebote, in Deutschland und woanders. Mir hat meine Rookie-Saison in Marburg sehr gefallen. Hauptsächlich habe ich mich entschieden, zu bleiben, weil ich sicher bin, dass ich mich in diesem Umfeld noch verbessern kann. Ich mag unseren Stil zu spielen, wie wir den Ball verteilen und als Team spielen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Trainern und Mannschaftskameradinnen entwickelt. Alle, die mit dem Team zu tun haben, haben es für mich zu einer insgesamt guten Zeit gemacht. Das hat definitiv zu meiner Entscheidung beigetragen. Ich hoffe, dass ich meinen eigenen Drei-Punkte-Wurf und meine Verteidigung gegen Dreier verbessern kann. Ich habe über die Saison hinweg viel Selbstvertrauen gesammelt und hoffe, daran anzuknüpfen.“BC-Trainer Patrick Unger:„Es ist wichtig für uns, einen Anker in unserem Inside-Spiel zu haben. Alex hatte vorige Saison viele gute Spiele und hat sich in der zweiten Saisonhälfte sehr verbessert gezeigt. Ich denke, dass noch Potenzial in ihr steckt, und das wollen wir rausholen. Sie möchte eine Führungsrolle haben, sie war ja auch vier Jahre lang der Leader an ihrem College. Wir möchten ihr diese Rolle auch geben. Sie versteht aber auch, wie wichtig ihr Team ist und nimmt sich selbst nicht zu wichtig. Das ist eine gute Eigenschaft, die wir brauchen. Alex muss aber noch konstanter spielen und in der Verteidigung etwas variabler werden. Ich schätze ihre offene Art, man kann mit ihr über alles reden. Sie überrascht mich da immer wieder. Ich freue mich riesig, dass sie bei uns bleibt.“*** Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.