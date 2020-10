BC Marburg holt US-Centerin

In ihrem letzten College-Jahr sammelte Jordan Stotler für die „Vikings“ in 32 Spielen durchschnittlich 10,4 Punkte, 7,6 Rebounds, 1,8 Assists und 3,1 Blocks. Ihre Feldtrefferquote betrug dabei 46 Prozent (Dreier: 28,6) und von der Freiwurflinie 80 Prozent. In ihrer College-Liga erreichte sie die zweitbeste Marke an Blocks in einer Saison (100). Beim einzigen hessischen Erstlisten im Damen-Basketball erhält Jordan Stotler einen Vertrag bis Saisonende.BC-Trainer Julian Martinez: „Wir haben eine große Spielerin gesucht, die uns Präsenz unter dem Korb gibt, schnell ist und stark im In-and-out. Sie sollte auch gut mit Joey Klug zusammen passen, damit diese sich weiter entwickeln kann. Da war Jordan unsere beste Option.“Jordan Stotler: „Ich glaube, das Team passt gut für mich. Ich möchte Teil dieses ehrgeizigen Teams sein und das Beste aus mir rausholen. Ich möchte mit meinen defensiven Fähigkeiten helfen, Würfe blocken und Rebounds holen, und jemand sein, auf den das Team vertrauen kann, gute Aktionen und Entscheidungen auf der defensiven und offensiven Seite des Feldes zu machen.“Den Verein verlassen haben inzwischen die Eigengewächse Lisa Bonacker und Luzie Hegele, die sich dem Zweitligisten BSG Basket Ludwigsburg angeschlossen haben. Kim Winterhoff geht zurück in die Zweite Marburger Mannschaft, die in die 2. Liga aufgestiegen ist.Kader: Rachel Arthur, Tonisha Baker, Marie Bertholdt, Lisa Kiefer, Johanna Klug, Megan Mullings, Hanna Reeh, Theresa Simon, Maria-Angelina Sola, Jordan Stotler, Alexandra Wilke, Stephanie WagnerTrainer: Julian Martinez, Assistent: Frank Arnold.Zugänge: Rachel Arthur (SNP Bascats USC Heidelberg), Megan Mullings (Flippo Baskets BG 74 Göttingen), Julian Martinez (Trainer / Campus Promete Logroño / Spanien), Jordan Stotler (Portland Vikings, US-College).Abgänge: Lisa Bonacker (BSG Basket Ludwigsburg, 2. DBBL), Luzie Hegele (BSG Basket Ludwigsburg, 2. DBBL), Alex Kiss-Rusk (Spirou Ladies Charleroi / Belgien), Maryna Ivashchanka (unbekannt), Finja Schaake (TK Hannover), Patrick Unger (Trainer / BBA Gießen 46ers), Candice White (Gisa Lions SV Halle), Kim Winterhoff (eigene Zweite Mannschaft, Young Dolphins Marburg, 2. DBBL), Katlyn Yohn (QOOL Sharks Würzburg, 2. DBBL).