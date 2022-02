BC Marburg holt sechsten Sieg in Serie

Der BC Pharmaserv Marburg hat seinen sechsten Sieg in Serie geholt (Bilanz 13:8). Nach einer guten ersten Halbzeit hatten die Gastgeberinnen ihr allererstes Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Capitol Bascats Düsseldorf (4:16, Platz 13) im Griff und gewannen alle vier Spielviertel.Die Hessinnen rücken damit in der Tabelle auf Platz vier vor, allerdings haben die drei unmittelbar folgenden Mannschaften noch zwei bis vier Nachholspiele. Erfolgreichste Punktesammlerinnen für das Pharmaserv-Team waren Marie Bertholdt und Hanna Crymble (je 16). Steffi Wagner bestritt ihr 100. Bundesliga-Spiel für Marburg.Der fünfte Heimsieg in Folge bedeutet einen großen Schritt in Richtung Playoffs, das war Marburgs Trainer Christoph Wysocki nach der Partie besonders wichtig. Doch der Start war holprig für Hessens einzigen Erstligisten im Damen-Basketball. Erst beim 9:9 gab's den ersten Ausgleich (7. Minute). Doch dann erhöhte der BC das Tempo und übernahm mit einem 9:0-Lauf bis zum Viertelende (20:13) die Initiative.Im zweiten Abschnitt verdienten sich die Einheimischen mit schönen und erfolgreichen Kombinationen mehrfach Szenenapplaus der rund 150 Zuschauer. Im Mittelpunkt dabei als Passgeberin oder Vollstreckerin: Marie Bertholdt. 14 ihrer 16 Punkte erzielte die 26-Jährige in der ersten Halbzeit. Die letzten davon zum 36:23 (17.) bedeuteten den 999. und 1000. Punkt in ihrer Bundesliga-Karriere.Als nach dem Seitenwechsel (40:29) die andere Marburger Topscorerin, Hanna Crymble, per Dreier einen 9:2-Lauf abschloss (24.), schien die Partie gelaufen. Doch die Gäste ließen nicht locker, die BC-Frauen agierten zu sorglos, und in der 34. Minute war Düsseldorf auf 46:56 dran. Aber das Pharmaserv-Team reagierte, machte sechs Punkte hintereinander, und spätestens beim 67:48 (38.) stand der Sieger fest.Bemerkenswert: Beste Scorerin der Partie war Düsseldorfs Anja Fuchs-Robetin (20). Von der 30. bis 39. Minute erzielte die Österreicherin alle elf Punkte ihres Teams.„Ich hätte mir in der zweiten Halbzeit gewünscht, dass mehr Zusammenspiel zustandegekommen wäre, denn da haben wir teilweise nicht mehr als Team gespielt, und das hat uns ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Da haben wir angefangen, keinen normalen Pass zu spielen, sondern einen Zauberpass versucht, oder in der Verteidigung irgendetwas anderes, was wir normal machen. Und dadurch haben wir unheimlich viele Ballverluste produziert [13 in der zweiten Halbzeit]. Aber im Großen und Ganzen haben wir wieder ein ordentliches Spiel abgeliefert. Sechs Siege in Folge sind super, und ich hoffe, wir werden die Serie noch lange aufrechterhalten.“Viertel: 20:13, 20:16, 14:12, 15:11.Marburg: Arthur 7 Punkte / 1 Dreier, Baker 4 (5 Rebounds), Bertholdt 16 (9 Reb., 3 Steals), Brüning, Crymble 16/1 (6 Reb.), Klug 6 (5 Reb.), Lückenotte, Simon 7 (5 Reb.), Wagner 2 (5 Reb., 3 Assists), Weyell, Wilke 11/1 (3 Ass., 3 St.), Yesilova.Düsseldorf: Adepoju Olatunji 2 (3 St.), Banozic, Fuchs-Robetin 20/1 (8 Reb., 4 St.), Gray 2, Kaprolat, Kollatou 3 (5 Reb.), Sill 6, Waller 7 (7 Reb.), Worms 12.SR: M.Seye, H.Senkesen. Z: 150.Steffi Wagner absolvierte ihr 100. Bundesliga-Spiel (inkl. Playoffs) für Marburg. / Marie Bertholdt erzielte ihren 1000. Bundesliga-Punkt (inkl. Playoffs). / Die kombinierte Punktzahl beider Teams (121) ist die niedrigste in einem Marburger Heimspiel seit 20.02.2021 (106; 66:40-Sieg gegen Halle). / Marburgs 23 zugelassenen Punkte in der zweiten Halbzeit sind die wenigsten in einem Hauptrunden-Heimspiel seit 14.03.2021 (20; 68:60-Sieg gegen Nördlingen).Acht Marburger Ballverluste im dritten Vierel sind mehr als in den beiden ersten zusammen. / Drei Marburger Dreier sind die wenigsten in einem gewonnenen Heimspiel seit 24.01.2021 (64:61 gegen Heidelberg).Zuvor hatten in der(Bilanz 5:10, Platz 8) mit 63:72 gegen die nun punktgleiche Panthers Academy Osnabrück (Platz 7) verloren.Samstag, 12.02.2022, 18.00 Uhr, 2. Liga, Auswärtsspiel in BraunschweigSonntag, 13.02.2022, 16.00 Uhr, 1. Liga, Auswärtsspiel in OsnabrückSamstag, 19.02.2022, 15.30 Uhr, 2. Liga, Heimspiel gegen ChemnitzSamstag, 19.02.2022, 19.00 Uhr, 1. Liga, Heimspiel gegen HannoverEinzeltickets für das Erstliga-Spiel berechtigen auch zum Besuch der zuvor stattfindenden Zweitliga-Partie – umgekehrt gilt das nicht. Eintrittskarten für die Heimspiele des BC Marburg – 1. und 2. Liga – gibt es>>> Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell immer zuerst sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.