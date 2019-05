BC Marburg holt Candice White

Der BC Pharmaserv Marburg hat eine weitere Aufbauspielerin verpflichtet. Die 21-jährige Candice White kommt direkt aus den USA vom College. In den beiden vergangenen Spielzeiten war sie für die Fresno State Bulldogs Topscorerin ihrer Liga, der Mountain West Conference, und wurde jeweils ins All-Star-Team berufen.In der Saison 2018/19 stand die 1,73 Meter große US-Amerikanerin in allen 32 Spielen in der Starting-Five ihres Teams. In durchschnittlich knapp 33,5 Spielminuten erziele White 18,4 Punkte im Schnitt sowie 2,2 Dreier, verzeichnete 2,8 Assists und 1,6 Steals. Whites insgesamt 1.697 Punkte in ihren vier Jahren für Fresno State sind die drittmeisten in der Geschichte des Colleges.Candice White:„Ich habe mich für Marburg entschieden, weil mir die Telefonate mit Trainer Patrick Unger wirklich gefallen haben. Er ist ein wettbewerbsorientierter Coach, der von seinen Spielerinnen erwartet, sich jeden Tag zu verbessern, um den Verein und die Liga voranzubringen. In die Mannschaften, in denen ich spiele, will ich eine positive Einstellung einbringen. Ich möchte alle meine Fähigkeiten einsetzen, die der Trainer von mir braucht, sei es, es selbst zu punkten, Rebounden, Passen, Verteidigen oder was auch immer.“BC-Trainer Patrick Unger:„Zu Candices Stärken gehört, dass sie sich selbst Würfe kreieren kann und weiß, wie man scort. Allerdings weiß sie auch, wie man als Teamplayer fungiert. Überzeugt, dass sie die Richtige ist, haben mich das Gespräch mit ihr selber und der Kontakt mit ihrem Umfeld. Ihre Arbeitseinstellung war mir besonders wichtig. Es wird ihr erstes Jahr als Profi. Ich will, dass sie sich voll reinhängt und Gas gibt, um sich zu verbessern.“Auf der Webseite von Candice Whites vorigem Team wird ihre Trainerin Jaimie White nach dem letzten Saisonspiel, in dem die Neu-Marburgerin mit 29 Punkten ihre Saisonbestleistung erzielte, so zitiert:„Es bedeutet als Trainer viel, wenn du eine Spielerin hast, die dir und deinem System vertraut, die immer positiv und fokussiert auf das ist, was sie braucht, um sich zu verbessern. Wir haben viel von ihr [Candice] verlangt und sie hat das konstant abgeliefert, und wir sind stolz auf sie.“*** Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.