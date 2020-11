BC Marburg findet Centerin und verlegt Spiel

Nach der Ankunft muss sie für fünf Tage in häusliche Quarantäne. Nach hoffentlich negativem Coronatest kann sie dann ab Mittwoch nächster Woche ins Teamtraining einsteigen. In der Bundesliga kann sie erst eingesetzt werden, wenn die Arbeitsgenehmigung von der Ausländerbehörde erteilt ist und weitere Formalitäten erledigt sind. Das wird erfahrungsgemäß mindestens 14 Tage dauern. Frühestens wird sie also im Auswärtsspiel in Keltern am 06.12. zum Einsatz kommen.Hanna ist 23 Jahre alt, 1,90 Meter groß und wurde in Champlin (Minnesota/USA) geboren. In ihrer letzten College-Saison, 2019/20, bestritt Hanna für die Vermont Catamounts alle 30 Spiele. In durchschnittlich 31,7 Spielminuten sammelte sie 16,6 Punkte und 8 Rebounds pro Spiel. Sie erzielte 21 Dreier bei einer Quote von 31,3 Prozent.Hanna wurde als Ersatz für Jordan Stotler verpflichtet, die vor einer knappen Woche Marburg in Richtung ihrer Heimat verlassen hat.Da das Pharmaserv-Team für seine für Sonntag, 22.11., in Osnabrück terminierte Begegnung in der Toyota 1. DBBL aufgrund zahlreicher Verletzungen beziehungsweise fortdauernder Erkrankungen keine spielfähige Mannschaft stellen könnte, hat die Liga-Leitung unserem Verlegungsantrag dankenswerterweise entsprochen. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.Das nächste angesetzte Pflichtspiel für unser Erstliga-Team ist das (bereits einmal verschobene) Pokalspiel beim Zweitligisten Capitol Baskets Düsseldorf am Mittwoch, 25.11., 20 Uhr.