BC Marburg dominiert "Burg"-Duell

Der BC Pharmaserv Marburg hat sein letztes Heimspiel vor Weihnachten gewonnen. Nach zähem Beginn dominierten die Gastgeberinnen (Bilanz jetzt 7:6, Platz 7) zum Ende der Bundesliga-Hinrunde über weite Strecken den TSV Wasserburg (4:9, Platz 11) und fuhren einen ungefährdeten Erfolg ein. Topscorerin Hanna Crymble setzte mit 20 Punkten eine neue persönliche Bestmarke im BC-Trikot.Endlich mal wieder gute Stimmung nach einem Erstliga-Spiel in der Georg-Gaßmann-Halle. Mit einem klaren Sieg schickt das Pharmaserv-Team sein Heimpublikum in die kurzen Weihnachtsferien. Wurde auch Zeit: Der bislang letzte BC-Erfolg auf heimischem Parkett lag zweieinhalb Monate zurück.Und nach sechs Minuten hatte es auch gar nicht gut ausgesehen. Hessens einziger Erstligist im Damen-Basketball hatte mal wieder den Start verpennt. Der 3:0-Führung folgten sechs erfolglose Minuten und ein 3:11-Rückstand.Bis zum Ende des ersten Viertels hatte der BC aufgeschlossen (18:19) und setzte wenig später mit einem 10:0-Lauf nach (30:21, 15. Minute). Das Pharmaserv-Team setzte den Gegner mit wechselnden Verteidigungssystemen vor immer neue Herausforderungen und hatt im Rebound die Oberhand (27:22).Nach dem 38:31 zur Halbzeit legten die Marburgerinnen auch von außen eins drauf: Fünf Dreier von drei Spielerinnen rauschten im dritten Durchgang durch die Reuse. Durch einen 11:0-Lauf schraubte der BC seinen Vorsprung auf 57:35 (28.).Mit feinen Aktionen, gepaart mit kämpferischem Einsatz holte sich das Pharmaserv-Team seine höchste Führung mit 73:50, knappe zwei Minuten vor Schluss. Danach wurden Kräfte gespart. Am Mittwoch müssen die Marburgerinnen nochmal in Herne ran. Dann gibt’s drei Tage frei.„Wir haben endlich mal sehr gut verteidigt über weite Strecken. Wir haben verschiedene Varianten von Zonen- und Mann-Deckung gespielt. Wir haben vorne ein bisschen zu viel liegengelassen. Aber bei einem Fast-Zwanzig-Punkte-Sieg muss man die positiven Seiten sehen. Vor allem haben wir als Team gespielt, in der Verteidigung und auch vorne: Wir haben die Angriffe geduldig ausgespielt und durch einen Pass mehr freie Würfe herausgespielt. Das ist der zweite Sieg in dieser Saison in unserer Halle! Ich freue mich riesig!“Viertel: 18:19, 20:12, 21:11, 18:18.Marburg: Arthur 2 Punkte, Baker 11 / 3 Dreier (3 Assists), Bertholdt 7 (5 Rebounds, 3 Blocks), Brüning (n.e.), Crymble 20 (7 Reb., 3 Ass.), Grymek, Klug, Lückenotte, Simon 12/2 (4 Ass.), Wagner 7/2 (6 Reb.), Wilke 18/4 (6 Ass.), Yesilova.Wasserburg: Brincat-Thoresen, Brodersen (6 Ass.), E.Hebecker (4 Ass.), L.Hebecker 17/4, Mortensen (n.e.), M.Perner 6, Reinoehl 8 (5 Reb., 3 Ass.),Vojtulek 10,Williams 19 (8 Reb.).SR: S.Koudela, P.Sobieszuk. Z: 150.Hanna Crymble erzielt mit 20 Punkten einen persönlichen Rekord im BC-Trikot. / Alex Wilke stellt mit 4 Dreiern ihren persönlichen Rekord im BC-Trikot ein. / Erster Heimsieg nach 4 Heimniederlagen in Folge binnen 2 Monaten und 15 Tagen beendet die längste Marburger Serie dieser Art seit 14.02.2020 (ab 20.10.2019; 3 Monate, 25 Tage) mit sechs Niederlagen. / 23 Assists ist Marburgs Bestwert seit 14.10.2017 (24; 93:79-Heimsieg gegen Bad Aibling). / 60 zugelassene Punkte (und 29 in der 2. Halbzeit) sind für Marburg in einem Heimspiel die wenigsten in dieser Saison und gegen Wasserburg die wenigsten seit 14.10.2018 (63:58-Heimsieg; 21 in der 2. Halbzeit). / Zum ersten Mal gewinnt Marburg gegen Wasserburg zwei Spiele in Folge seit 12.03. und 06.11.2011. / +17 ist Marburgs zweithöchster Sieg gegen Wasserburg überhaupt (+26; 101:75-Heimsieg; 03.12.2005).61,5 Prozent ist Marburgs schwächste Freiwurfquote in einem Heimspiel seit 12.02.2021 (38,5; 67:66-Sieg gegen Wasserburg).Mittwoch, 22.12.2021, 19.30 Uhr, 1. Liga, Auswärtsspiel beim Herner TC.Mittwoch, 29.12.2021, 19 Uhr, 1. Liga, Heimspiel gegen Gisa Lions SV Halle.