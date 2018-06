Aktion Stadtradeln befindet sich auf der Zielgeraden

Das Stadtradeln im Landkreis und in den Städten und Gemeinden Bad Endbach, Cölbe, Marburg und Neustadt befindet sich auf der Zielgeraden. Nur noch bis heute um 24.00 Uhr können Kilometer erradelt werden. Aktuell wurden exakt 97.828 km zurück gelegt. Wir sind zuversichtlich, dass wir die 100.000 Kilometer-Marke in den nächsten Stunden noch überschreiten werden. Das sonnige Wetter und die angenehmen Temperaturen werden uns dabei sicherlich behilflich sein.Morgen Vormittag werden wir in Vorbereitung für die Ehrung die Gewinner in den unterschiedlichen Kategorien ermitteln. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wird Landrätin Kirsten Fründt den führenden Gruppen und Einzelpersonen die Urkunden und Preise überreichen.Zu dieser Veranstaltung möchten wir Sie mit dieser Mail herzlichst einladen und damit Sie wissen was Sie erwartet, hier die Details.Sport, Kunst, Musik und gute Laune bei der Siegerehrung am 22. Juni in CölbeMarburg-Biedenkopf – Am heutigen Donnerstag, 21. Juni 2018, geht die dreiwöchige Klima-Kampagne Stadtradeln zu Ende. Bisher haben die mehr als 500 im Landkreis Marburg-Biedenkopf Radelnden mehr als 97.000 Kilometer zurückgelegt. Am kommenden Freitag, 22. Juni 2018, umrahmen Sport, Kunst, Musik und gute Laune die Siegerehrung und lassen die Abschlussveranstaltung auf dem WABL-Gelände des St. Elisabeth-Vereins in der Lahnstraße 8 in Cölbe ab 14:00 Uhr zu einem Festival werden.Bevor Landrätin Kirsten Fründt um 16:00 Uhr die Siegerteams ehren wird, kommen die Fußball-Fans auf ihre Kosten: Das Spiel Brasilien gegen Costa Rica ist beim Public Viewing zu sehen. Wer nichts mit Fußball im Sinn hat, kann beim Kunstprojekt von Sharchen Hagen mitmachen. Nach der Siegerehrung findet ein Tisch-Kicker-Turnier statt, zudem spielt die Cölber Nachwuchsband „Soundcraft“. Ganz zum Nachhaltigkeits-Aspekt des Stadtradelns passend, informiert der Cölber Arbeitskreis für Flüchtlinge über sein Second-Hand-Projekt „Fundgrube“ und die Fahrradwerkstatt.Mit der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln will das Klima-Bündnis, ein europaweites Netzwerk von Kommunen, für das Thema der nachhaltigen Fortbewegung werben. Ziel ist es, innerhalb der Aktionszeit möglichst viele klimafreundliche Kilometer zurückzulegen. Dabei fahren Schulklassen, Vereine, Organisationen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger und eben auch Verwaltungen um die Wette. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf beteiligt sich, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Bad Endbach, Cölbe, Neustadt und der Universitätsstadt Marburg, zum ersten Mal an der Kampagne.