Zeit für Muße, Zeit für Nachdenken, Zeit für Aufklärung

Du weißt bereits genug. Und ich ebenso. Uns fehlt es nicht an Wissen. Woran es uns mangelt, ist der Mut, zu verstehen, was wir wissen, und Schlüsse daraus zu ziehen.

(Sven Lindqvist, 1992, Exterminate all the brutes)



Und da sind wir bei einem der größten Probleme unserer Zeit.„Und wir wissen in der Tat genug. Wir wissen, wie in den letzten Jahrzehnten der Sozialstaat abgebaut worden ist, wir wissen, wie sehr der Staat den Finanzmärkten preisgegeben worden ist, wir wissen, in welcher Weise die EU militarisiert wird, wir wissen, wie sehr der Sicherheits- und Überwachungsstaat ausgebaut wird, usw. Wir wissen eigentlich genug, wir schaffen es aber irgendwie nicht, die angemessenen Handlungskonsequenzen aus diesem Wissen zu ziehen.Schopenhauer nannte einmal diese Art von Wissen „abgerissene Wissensfetzen“. Wir sind - und wir werden täglich - vollgestopft mit abgerissenen Wissensfetzen, die sich aber irgendwie nicht richtig integrieren. Wissen, das nicht verstanden wird, bleibt fragmentiert, und wir können aus einem solchen Wissen keine Handlungskonsequenzen ziehen.In Bild 1 sieht man ein paar abgerissene Informationsfetzen, und es bereitet große Schwierigkeiten zu sehen, was eigentlich der Sinnzusammenhang des Ganzen ist.Wenn das menschliche Wahrnehmungssystem jedoch darüber aufgeklärt wird, was die Informationsfetzen separiert, ist es möglich einen Sinnzusammenhang für das Ganze zu konstruieren.Erfährt das Wahrnehmungssystem, warum an einigen Stellen diese Informationsfetzen eben nicht sichtbar sind – ich ändere nichts an den Informationsfetzen selbst, ich mache nur deutlich, woran die Fragmentierung eigentlich liegt, erschließt sich der Sinn von ganz alleine, wie in Bild 2 gezeigt.Es hat sich nichts geändert, es wird nur gezeigt, woran die Fragmentierung liegt, und schon erschließt sich ein Sinnganzes und es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten, den Sinnzusammenhang zu erkennen (Rainer Mausfeld im Vortrag „Wie sich die „verwirrte Herde“ auf Kurs halten lässt“; Pleisweiler Gespräche 2017)Ein paar Tipps und Links zu Inhalten, die dabei helfen, die Zusammenhänge wieder zu sehen.Meine Lieblingsblog mit kritischen Analysen zu Wirtschaft und Politik „“ Bis zum 4. Januar sind alle Artikel auf dem Blog frei lesbar.