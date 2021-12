Weihnachts-Post für Menschen in Not: Mit TERRA TECH doppelt Freude verschenken

Aktion Weihnachts-Post gestartet / vier symbolische Pakete sind gepacktMarburg / 03.12.2021: Sind Sie noch auf der Suche nach einem sinnstiftenden Weihnachtsgeschenk? Verschenken Sie doch mal frischen Fisch oder Trinkwasser und Medikamente. Was auf den ersten Blick vermeintlich spaßig klingt, ist dringend benötigte Hilfe für Kinder, Frauen und Männer in Not.Für die Aktion Weihnachts-Post hat die hessische Hilfsorganisation TERRA TECH wieder symbolische Päckchen gepackt. „Verschenken Sie mit Ihrer Spende doppelte Freude“, bittet Geschäftsführer Andreas Schönemann. „Natürlich versenden wir keine Pakete in die Welt. Ihr Geschenk ist eine ungebundene Spende, die garantiert dort eingesetzt wird, wo sie am dringendsten benötigt wird.“Im Anschluss an eine Online-Spende können Spender auf der Webseite von TERRA TECH einen entsprechenden Geschenkanhänger herunterladen. Dieser dient als Schmuck für Weihnachtsgeschenke. Der Anhänger kann auch einzeln als netter Weihnachtsgruß versendet werden. „In jedem Fall sieht der Empfänger, wie die getätigte Spende hilft,“ erklärt Schönemann. „So wird Freude verdoppelt.“Schmückende Anhänger für ihre WeihnachtsgeschenkeVier symbolische Pakete hat TERRA TECH gepackt:- Frischer Fisch: Schon 10 Euro verändern das Leben von Fischerfamilien in Sierra Leone. Schulungen in nachhaltiger Fischerei und neue Netze steigern das Einkommen und verhindern Hunger.- 30 Tage ohne Hunger: 30 Euro bedeuten einen Monat ohne Hunger für Aidswaisen in Kenia. Kideri, ein Gericht aus Mais und Bohnen, ist für viele die einzige warme Mahlzeit des Tages.- Schnelle Hilfe im Katastrophenfall: 50 Euro kosten drei Nothilfe-Sets für Familien. Essen, sauberes Trinkwasser, Medikamente und Hygieneartikel lindern die erste Not nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Wirbelstürmen.- Ein Fahrrad für Freiheit: 150 Euro kostet ein Fahrrad für Mädchen in Mexiko. Fahrrad fahren stärkt das Selbstbewusstsein der Mädchen. Für viele ist es ein Ticket in die Freiheit.„Mit der Aktion möchten wir Freude zuhause und Hilfe für Menschen in Not verbinden. Wir freuen uns über alle, die sich an der Aktion beteiligen,“ erklärt Schönemann. „Jede Hilfe wird mit großer Dankbarkeit entgegengenommen.“So einfach geht es: TERRA TECH Homepage besuchen, Spende tätigen, Geschenkanhänger ausdrucken und ein Weihnachtsgeschenk machen, das hier bei uns Freude bereitet und weltweite Hilfe für Menschen in Not leistet. Mehr Informationen zur Aktion: https://www.terratech-ngo.de --Christian SchmetzÖffentlichkeitsarbeit & FundraisingTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas Schönemann35 Jahre TERRA TECH - Deine Spende ist das schönste Geschenk!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de