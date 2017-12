Vortrag im Historischen Rathaussaal Marburg

Selbstmedikation ist die Verwendung von Arzneimitteln zur Behandlung selbst diagnostizierter Störungen oder Symptome ohne ärztliche Verschreibung. Bedenken hinsichtlich der Praxis der Selbstmedikation (SM) weltweit beruhen auf assoziierten Risiken wie unerwünschten Arzneimittelwirkungen, Krankheitsverschleierung, ungenauer Diagnose von Krankheiten, erhöhter Morbidität, Wechselwirkungen mit Medikamenten, Verschwendung von Ressourcen im Gesundheitswesen und Antibiotikaresistenz.Selbstmedikation wird weltweit praktiziert und ist ein wichtiges öffentliches Gesundheitsproblem mit einer berichteten Prävalenz von 0,1% in Nord- und Westeuropa, 21% in Osteuropa und 27% in den USA. In den Entwicklungsländern sind die SM-Prävalenzraten mit 84% in Pakistan, 78% in Saudi-Arabien, 67% in Nigeria und 79% in Indien sogar noch bedeutend höher.Aus diesen Praktiken kann das Problem der Antibiotikaresistenz entstehen. Der Missbrauch von Antibiotika stellt ein ernstes Risiko für die Kontrolle von Infektionskrankheiten dar. Auch wenn dieser Umstand ein globales Problem darstellt, ist die Situation in manchen Ländern bedingt durch hohe Selbstmedikationsraten besonders zu beachten und erfordert Lösungen zur Sensibilisierung und Wichtigkeit dieses Themas. Dabei spielt natürlich ein angemessener und erschwinglicher Zugang zu vorhandenen Gesundheitsdiensten eine entscheidende Rolle als zugrunde liegendes Dilemma.Der Vortrag mit anschließender Diskussion thematisiert diese Problematik.__________________________________TERRA TECH Förderprojekte e.V.Bahnhofstraße 8D-35037 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991schmetz@terratech-ngo.dewww.terratech-ngo.deUnterstützen Sie unsere Arbeit!Sparkasse Marburg-Biedenkopf - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40(BIC: HELADEF1MAR)Helfen per SMSSenden Sie TERRA TECH an 81190 (5€ *)(* zzgl. Kosten einer SMS / 4,83€ gehen an uns)Möchten Sie sich engagieren? Wir freuen uns über Ihre ehrenamtliche Mitarbeit.Mehr Infos unter: www.terratech-ngo.de