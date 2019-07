Unternehmerinnen wählten neuen Vorstand

Am 27. Juni wurden die Heilpraktikerin für Psychotherapie und Trauerrednerin Kathy Pithan, die Künstler-Kunsthistorikerin Jessica Petraccaro-Goertsches, die Diplom-Pädagogin in der Erwachsenenbildung Gabriele Henkel sowie die Diplom-Pädagogin und Yogalehrerin Anja Steinmetz in den Vorstand des Unternehmerinnen-Netzwerk Marburg-Biedenkopf e. V. gewählt. Der neue Vorstand sieht den Verein u.a. als Anregung und Stärkung der beruflichen Entwicklung, als Ort der Begegnung und des Austauschs.Das erste gemeinsame Netzwerken unter neuer Leitung findet am Donnerstag, dem 15. August um 9 Uhr, in der Konditorei Café Klingelhöfer GmbH statt. Informationen erteilt Galerie JPG unter: 0176-61731093, https://www.u-netz-marburg.de