Türöffner-Tag mit der Maus – Hallo Zukunft mit TERRA TECH

Zum 50. Geburtstag der Sendung mit der Maus bietet TERRA TECH spannendeEinblicke in ein besonders nachhaltiges ProjektMarburg / 29.09.2021:Wie kann sie gestaltet werden? Welche verrückten Ideen und spannenden Pläne falleneuch ein? Das ist die Frage zum 50. Geburtstag der Sendung mit der Maus. Am 03. Oktober öffnen zahlreiche Firmen, Organisationen und Vereine ihre Türen, um zusammenmit allen Interessierten der Frage nach der Zukunft nachzugehen. Die Institutionen präsentieren ihre Arbeit und zeigen, wie sie jetzt schon für die Zukunft planen. Im letztenJahr musste der „Maustag“ pandemiebedingt pausieren, nun findet er wieder statt.Auch der gemeinnützige Verein TERRA TECH Förderprojekte aus Marburg ist in diesemJahr mit dabei. Dieses Mal wird die Tür digital geöffnet – am 03. Oktober wird die Veranstaltungsseite freigeschaltet, so dass alle Maus-Fans in ihrem eigenen Tempo und bequem von zu Hause aus auf Entdeckungsreise nach Mexiko gehen können. Dort fördertTERRA TECH Familien, die hauptsächlich vom Müllsammeln leben. Sie sammeln wertvolle Materialien und führen sie dem Wertstoffkreislauf wieder zu. Gemeinsam mit der lokalen Partnerorganisation baut TERRA TECH für diese Familien Schutzräume aus altenPET-Flaschen – so wird aus Müll Zukunft.Neben vielen interessanten Informationen, Bildern und Videos über das Leben der Familien in Mexiko wird es auch einige Anleitungen geben, wie aus Müll und anderen altenMaterialien etwas Neues gebastelt werden kann. So kann jeder etwas zum Recyclingbeigetragen. Wer es kaum erwarten kann, findet jetzt schon eine Bastelanleitung auf derWebsite von TERRA TECH.Anmeldungen für den Maustag werden unter presse@terratech-ngo.de entgegengenommen.Die Veranstaltungsseite ist hier zu finden: https://www.terratechngo. de/de/spenden-helfen/aktionen/tueroeffner-tag-2021KurzprofilDer gemeinnützige Verein TERRA TECH e.V. führt seit 1986 weltweit Projekte der Humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit durch. Das Spektrum reicht von klassischer Nothilfe (Nahrungsmittel, Medikamente) über den Wiederaufbau (Schulen, Gesundheitseinrichtungen) bis hin zu langfristigen Entwicklungsprojekten(landwirtschaftliche Projekte, Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen). Dabei arbeitenwir stets mit lokalen Partnern zusammen, die die Expertise für die Durchführung haben.Unseren Personaleinsatz versuchen wir gering zu halten (Kurzzeitexperten, Projektkoordinatoren). Wir finanzieren uns aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Zuschüssen von öffentlichen Gebern (BMZ, Auswärtiges Amt) und Stiftungen.TERRA TECH ist Mitglied im DPWV (LV Hessen) und über diesen bei der Aktion Deutschland Hilft, außerdem bei VENRO und dem EPN (Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen).Seit 1999 wurde TERRA TECH durchgehend das Spendensiegel des DZI verliehen, das für vorbildliche Transparenz und Effektivität bei der Verwendung von Spenden steht. Außerdem haben wir uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen und uns dem Transparenz-Standard des Aktionsbündnisses verpflichtet.KontaktTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel.: 06421/9995990Fax.: 06421/9995991info@terratech-ngo.dewww.terratech-ngo.deAlle Fotos wurden mir von Terra Tech zur Verfügung gestellt.