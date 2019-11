TERRA TECH" startet giving tuesday" am 03.12.2019

Vier symbolische Pakete hat TERRA TECH gepackt:- Ein Monat Kinderlachen: 20 Euro kostet Bastel- und Schulmaterial für 30 Straßenkinder in Indien pro Monat. Gut ausgerüstet lernt sich besser.- 30 Tage ohne Hunger: 30 Euro bedeuten einen Monat ohne Hunger in Kenia. Von dem Projekt profitieren vor allem Aidswaisen in der Gemeinde Ahero.- Fruchtbare Felder: 100 Euro kosten Hacken, Äxte und Saatgut für fünf Kleinbauern in Sierra Leone. So wird das Einkommen der Familien trotz der Auswirkungen des Klimawandels gesichert.- Weihnachts-Post Nothilfe: Für 50 Euro können Notfall-Pakete für Familien gepackt werden. Dies ist lebenswichtige Hilfe nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Wirbelstürmen.„Wir würden uns freuen, wenn sich viele Mitmenschen und auch Firmen an der Aktion beteiligen und mit uns symbolisch Weihnachts-Post versenden,“ hofft Schönemann. Natürlich kann jeder Schenkende selbst entscheiden, wie hoch sein Beitrag ist. „Denn egal ob kleine oder große Gabe – die Dankbarkeit der Empfänger und das gute Gefühl für den Schenkenden können wir garantieren.“Geschenke mit sozialem Mehrwert! - So einfach geht es: TERRA TECH Homepage besuchen, Spende tätigen, Geschenkanhänger ausdrucken und ein Weihnachtsgeschenk machen, das hier bei uns Freude bereitet und weltweite Hilfe für Menschen in Not leistet. Mehr Informationen zur Aktion: https://www.terratech-ngo.de/de/spenden-helfen/wei... --Christian SchmetzÖffentlichkeitsarbeit & FundraisingTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas SchönemannUnterstützen Sie unsere Arbeit!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de