Terra Tech machte die Türen auf für Kinder, am ,,Türöffner-Tag''

Am 3. Oktober öffnete die Hilfsorganisation ihre Räumlichkeiten für insgesamt 60 Kinder.Dort konnten sie entdecken, was sich alles hinter den Begriffen „Nothilfe“ und „Entwicklungszusammenarbeit“ versteckt. Die kleinen Entdecker konnten selbst mit anpacken und erfuhren interaktiv, wie Kinder und Erwachsene in anderen Erdteilen leben.Für den Aktionstag war ein spannendes Programm geplant gewesen. Eine kleine Büroführung gewährte Einblicke in den Arbeitsalltag einer Hilfsorganisation. Anschließend wurden ganz plastische Eindrücke aus Projekten in Mexiko, Kenia und Äthiopien vermittelt.Beispielsweise konnten alle Kinder unter Anleitung selbst an einem erdbebensicheren Haus mit bauen. So lernten sie auch, wie man über große Entfernung helfen und zusammenarbeiten kann.Insgesamt gab es vier Einheiten à 60 Minuten, bei denen die Kinder und auch die Erwachsenen viel Spaß hatten.Alle Fotos wurden mir zur Verfügung gestellt von Ullikatphoto https://ullikatphoto.jimdo.com/