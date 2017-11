Terra Tech - Hilfe braucht Ideen.

Ergebnisse einer QuerschnittsstudieAnhand von diversen Beamerprojektionen wurde die Thematik von Prof. Fortwengel anschaulich dargelegt und anschließend von Prof. Ibeneme weitergeführt.Die nächste Veranstaltung findet am 15. Dezember, an gleichem Ort um 18:30 h statt.Zu Beginn der Veranstaltung spieltevon der Musikschule Marburg, einige Stücke zur Einleitung des Abends.Herr Leible vomvom Oberen Markt, hat die Getränke für die Gäste bereitgestellt. http://weinlädele.de/ ___________________________________________________________________Der gemeinnützige Vereinführt seit 1986 weltweit Projekte der Humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit durch. Das Spektrum reicht von klassischer Nothilfe (Nahrungsmittel, Medikamente) über den Wiederaufbau (Schulen, Gesundheits- einrichtungen) bis hin zu langfristigen Entwicklungsprojekten (landwirtschaftliche Projekte, Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen). Dabei arbeiten wir stets mit lokalen Partnern zusammen, die die Expertise für die Projektumsetzung vor Ort haben. Unseren Personaleinsatz versuchen wir gering zu halten (Kurzzeitexperten, Projektkoordinatoren). Wir finanzieren uns aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Zuschüssen von öffentlichen Gebern (BMZ, Auswärtiges Amt) und Stiftungen.TERRA TECH ist Mitglied im PARITÄTISCHEN (LV Hessen) und über diesen bei der AktionDeutschland Hilft (ADH), außerdem bei VENRO (Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.) und dem EPN (Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen).KontaktTERRA TECH Förderprojekte e.V.Bahnhofstraße 8D-35037 MarburgTel.: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax.: +49 (0) 64 21 / 99 95 991info@terratech-ngo.dewww.terratech-ngo.de____________________________________________________________________Ein motivierender Wahlspruch „Hilfe braucht Ideen“ und mein Interesse an Entwicklungsländern, weckten meine Neugierde an TERRA TECH. Bei einemersten Besuch in den Büroräumen, erwuchs aus der Neugierde schnell meinWunsch, mich als Ehrenamtler einzubringen. Die Zusammenarbeit mit denMitarbeitern und das Miterleben ihres Engagements im Alltag, sindBereicherung für mich und bestätigen mich immer neu in dem Versuch, ganzpraktisch auf verschiedenste Weise mit Ideen Hilfe zu leisten.Gerd Fortwengel