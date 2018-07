Terra Tech Förderprojekte e.V.: Mehr Platz für Hilfsprojekte

Die Marburger Hilfsorganisation TERRA TECH Förderprojekte e.V. ist im Juli von der Bahnhofstraße in ein größeres Büro in der Zeppelinstraße 29 umgezogen. Die Telefonnummer des Vereins bleibt dieselbe.„Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen“, sagt Dr. Gangolf Seitz, Vorstandvorsitzender von TERRA TECH. Nicht nur die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter und Praktikanten habe zugenommen, erklärt er, auch die der Ehrenamtlichen. „Wir brauchten einfach mehr Platz, um auch weiterhin zuverlässig arbeiten zu können. Unser Team ist sehr dankbar, so schöne Räumlichkeiten gefunden zu haben, und hofft auf eine gute Kooperation mit unserem neuen Vermieter, der Lukasgemeinde.“Mit der Beschaffung eines neuen Röntgengerätes für ein Krankenhaus in Zimbabwe unternahm TERRA TECH ab 1986 den ersten Schritt in der humanitären Hilfe. Damals hatten sich engagierte Bürger aus Wetzlar und Marburg zusammengeschlossen, um weltweit Hilfsprojekte durch medizinische Technologie zu fördern und auf diese Weise Not zu lindern. Mehr als 30 Jahre später blickt die Organisation auf eine Vielzahl erfolgreicher Projekte in Afrika, Südamerika, im Nahen Osten, in Asien und Osteuropa zurück. Über 400 Projekte in 53 Ländern lautet die Bilanz.Wer sich die neuen Räumlichkeiten von TERRA TECH ansehen möchte, darf dies zu den gewohnten Öffnungszeiten tun: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr. „Interessierte sind herzlich auf einen Rundgang und einen Kaffee eingeladen“, sagt Geschäftsführer Andreas Schönemann. Die Einweihung des neuen Büros wird aber auch noch einmal offiziell gefeiert: Am 17. August ab 17 Uhr lädt der Verein zum Tag der Offenen Tür mit Musik, Speis und Trank ein.KontaktTERRA TECH Förderprojekte e.V., Zeppelinstraße 29, 35039 MarburgTelefon: 06421 / 99 95 99-0E-Mail: info@terratech-ngo.deWebsite: www.terratech-ngo.de