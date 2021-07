Terra Tech Aktion Schlafmünzen: Mit altem Geld Gutes tun

Sommer, Sonne und Sommerferien, die Urlaubszeit steht vor der Tür. Viele von Ihnen denken wahrscheinlich, genauso wie wir, sehnsüchtig an warme Strände und aufregende Reisen. Allen, die auf große Fahrt gehen, wünschen wir eine gute Reise.Wer in Europa verreisen will, muss dabei meistens nicht mehr an den Umtausch von Geld denken. Wer allerdings weite Wege auf sich nimmt, dem fallen oft ungewohnte Scheine und Münzen in die Hände. Wenn Sie von Ihrer Reise ein wenig von dem ausländischen Geld mitbringen, möchten wir Sie auf unsere Aktion „Schlafmünzen“ aufmerksam machen. Denn auch die kleinsten Reste Ihrer Urlaubskasse sind wahre Schätze.Die Idee hinter der Aktion „Schlafmünzen“ ist ganz einfach. Seit 2004 erreichen uns Münzen und Scheine aus aller Welt. Wir verwandeln dieses "alte Geld" in Hilfe für Menschen in Not. Viele Menschen haben noch Altwährungen und Urlaubs-Restwährungen in Schubladen, Geldbörsen oder Spardosen herumliegen. Im Einzelnen lohnt sich der Umtausch dieser "Schätze" meist nicht. Gesammelt kommen aber beachtliche Beträge zur Finanzierung unserer Hilfsprojekte zusammen. Mittlerweile wurden uns Münzen und Scheine aus über 160 Ländern zugeschickt. Wir tauschen Altwährungen über nationale Notenbanken und aktuelle Fremdwährungen über unser weltweites Netzwerk. So entsteht aus dem Geld, dass Ihnen vielleicht unbrauchbar erscheint, konkrete Hilfe für Menschen in Not. Daher möchten wir auch die Daheimgebliebenen zu einer kleinen Schatzsuche motivieren. Stöbern Sie in Ihren Schubladen und Spardosen nach Schlafmünzen!Unterstützen Sie unsere Projekte mit Ihrem "alten Geld"! Sie können Schlafmünzen ganz bequem in unserem Büro abgeben oder per Post an uns senden:TERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 2935039 MarburgHerzliche Grüße aus Marburg, bleiben Sie gesund!Andreas SchönemannGeschäftsführer