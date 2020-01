Stress und Erschöpfung – was tun?

Wie kommt es dazu, dass viele Menschen sich ausgebrannt und leer fühlen? Stress und Zeitnot werden immer erdrückender. Und meistens wird die Ursache in den äußeren Umständen gesucht.

Es gibt aber auch Gründe, die in uns selbst liegen. Machen wir uns den Stress oft selbst? Ein Blick auf die feineren Schichten des Menschen lässt die Zusammenhänge deutlich werden. Und er beantwortet auch die Frage: Wie kann ich innerlich belastbarer werden, besonders wenn die äußeren Anforderungen sich nicht reduzieren lassen? Das Ziel ist nicht nur Stressabbau, sondern Stressprävention.Beim Informationsabend am Donnerstag, 23. Januar 2020 um 19:00 Uhr in der Feinstoffpraxis Marburg spricht Reiner Marks, Feinstoffberater, über die Ursachen von Stress und Erschöpfung und über Möglichkeiten, diese zu verändern und zu bessern.Donnerstag, 23. Januar 2020 um 19:00 UhrFeinstoffpraxis MarburgFrankfurter Straße 3835037 MarburgDie Veranstaltung ist kostenfrei.Wegen begrenzter Sitzplätze empfiehlt sich eine verbindliche Anmeldungunter 06421 - 3895080 oder r.marks[at]feinstoffpraxis-marburg.deVeranstalter: www.feinstoffpraxis-marburg.de