Pulse of Europe - 2. Kundgebung auf dem Marktplatz Marburg

Auch Oberbürgermeisterhielt eine kurze Rede für Europa.In der ersten Kundgebung am 23. 4., wurde zur Solidarität mit dem französichen Volk aufgerufen - anlässlich des an diesem Tag stattgefundenen ersten Durchlaufs der Präsidentschaftswahl - und die französiche Flagge mit den anwesenden Menschen symbolhaft dargestellt. Wir wünschen den europa-bejahenden Kräften in der anstehenden Stichwahl am 7. 5. Erfolg.Heute wurde in kurzen Sätzen das Werden und Wachsen der Europäischen Union nachgezeichnet. Verschiedene Vortragende ließen die Geschichte Revue passieren: es sprachenTrümmerfeld,Kernfrage: das deutsch-französische Verhältnis,Benelux-Länder als Vorreiter,Die maßgeblichen Politiker,de Gasperi,Jean Monnet,: Robert Schuman,Der Schuman-Plan,Zitat aus der Schuman-Erklärung,: Europa-TagMit einer Aktion unter Mitwirkung des Publikums, wurde eine Grenze dargestellt und deren gewaltlose Auflösung durchgespielt. Mit musikalischer Mundharmonika-Begleitung durch Angela Weström, wurde die Europa-Hymne: ,,Freude schöner Götterfunken" gesungen.Die nächste Kundgebung findet am Sonntag, 7. 5. 14 Uhr, wieder hier statt.Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger der Universitätsstadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf auf, als Verfechter der europäischen Idee, sich an den einstündigen Kundgebungen auf dem Marktplatz zu beteiligen.Bringen Sie Europa-Fahnen, Luftballons u. ä. mit. Bitte verzichten Sie auf die Darstellung von Parteisymbolen und -fahnen, da wir den einheitlichen Charakter für Pro-Europa nicht verfälschen wollen. Zusammen mit den Initiativen in über 80 Städten in Deutschland und vielen weiteren Städten in Europa, wollen wir auch in Marburg für ein gemeinsames, solidarisches und friedenstiftendes Europa eintreten. Wir freuen uns auf rege Teilnahme, über Mitwirkende und kreative Ideengeber.Die Organistionsgruppe ist erreichbar unter: Peter Reckling, Weidenbrunkel 5,35041 Marburg, Tel. 06421-35528, mobil 01796966784, E-Mail: marburg@pulseofeurope.eu