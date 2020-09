Power-Geschenke-Box vom Unternehmerinnen-Netzwerk Marburg-Biedenkopf e.V.

Diesen Herbst bringt das Unternehmerinnen-Netzwerk Marburg-Biedenkopf e.V. (kurz U-Netz) die U-Netz-Powerbox auf den Markt. Die Crowdfunding-Aktion stärkt Frauen der Region und unterstützt mit mindestens 5 Euro je Box die gGmbH ArbeiterKind.de.Nicht nur durch Lippenbekenntnisse will das U-Netz Frauen in dieser herausfordernden Zeit unterstützen, sondern mit einer greifbaren, handfesten Aktion.Diese Box enthält kleine Aufmerksamkeiten, die von teilnehmenden Unternehmerinnen und Sponsoren beigesteuert werden. Außerdem gibt es ein Rabattheft, in dem 22 Unternehmerinnen des Netzwerks ihr Wissen und ihre Expertise bündeln. So bieten sie unter anderem eine Finanzberatung, Yoga-Erlebnisse, Feines für die Haut, individuelle Designs oder märchenhafte Erzählungen an.„Wir wollen mit der Box Frauen stärken, sie haben in den letzten Monaten besonders viel schultern müssen“, sagt Kathy Pithan, Vorsitzende des Netzwerks. Die Box eigne sich als Geschenk für die Freundin, Schwester oder Kollegin und lade ein, sich Gutes zu tun, zu entdecken und zu genießen. Alle Produkte und Dienstleistungen werden den Käuferinnen der Box zu vergünstigten Preisen angeboten. Die Powerbox kostet 35 Euro, enthält aber Gutscheine mit weit größerem Wert.Seit Monaten bereiten die Unternehmerinnen die Aktion vor. Um die Kampagne zu planen, haben sie ihre Social-Media-Präsenz ausgebaut, gemeinsam ein Video gedreht und viele Stunden in Zoom-Calls verbracht.Die Box wird über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert und zum Teil auch vertrieben. Ein Teil der Einnahmen aus der Kampagne kommt ArbeiterKind.de zugute. Die gGmbH ermutigt Kinder aus Familien ohne Hochschulerfahrung, als Erste in ihrer Familie zu studieren. „Die Werte des Vereins passen sehr gut zu unseren“, stellt Kathy Pithan heraus.Crowdfunding-Projektseite: www.startnext.com/u-netz-powerbox, weitere Informationen erteilt Pressesprecherin JPG unter Tel. 0176-61731093, Unternehmerinnen-Netzwerk Marburg-Biedenkopf e.V., Frankfurter Straße 59, 35073 Marburg, E-Mail: info@u-netz-marburg.de, Web: www.u-netz-marburg.de, Facebook: https://www.facebook.com/UNetzwerkMB/, Instagram: https://www.instagram.com/u_netz_marburg