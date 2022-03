Mit Blumen Hoffnung schenken

Infostand zur Nothilfe in der Ukraine / blumige FrühlingsgrüßeMarburg / 23.03.2022: Am 26.03. informiert TERRA TECH auf dem Marktplatz in der Marburger Oberstadt über die Nothilfe in der Ukraine. Ab 10 Uhr berichten Olena Manko und ihr Team von der aktuellen Lage in ihrer Heimat. Die Präsidentin der ukrainischen NGO Unit ist nach Marburg geflüchtet und koordiniert von hier aus die Hilfsmaßnahmen in Kiew und anderen Städten.Neben emotionalen Bildern und Informationen warten auch Frühlingsgrüße auf die Passanten. Für die Aktion hat das Marburger Gartencenter 150 Blumen zur Verfügung gestellt. Wer die Nothilfe in der Ukraine unterstützen möchte, findet am Stand Spendendosen.Copyright Grafik: Chris Schmetz--Christian SchmetzÖffentlichkeitsarbeit & FundraisingTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas Schönemann35 Jahre TERRA TECH - Deine Spende ist das schönste Geschenk!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de