Lektionen für das Leben :

Lektion Nr. 1Ein Mann betritt die Dusche gerade in dem Augenblick als seine Frau ausder Dusche steigt. Da läutet es an der Haustür. Nach einer kurzenDiskussion, wer denn nun zur Tür geht, gibt die Frau nach, hüllt sich inein Handtuch, läuft die Stiege hinunter und öffnet die Haustür. Es istBob, der Nachbar von nebenan. Bevor sie noch etwas sagen kann, legt erlos: "Ich gebe Dir sofort 800 € wenn du dein Handtuch fallen lässt" .Ein bisschen verwundert wartet sie ein paar Sekunden, knotet dann dasHandtuch auf und steht nackt vor Bob. Er sieht sie an und gibt ihr dann800 € in 100er-Scheinen. Ein bisschen verdutzt von diesem Vorfall, aberfroh über das kleine Vermögen, dass sie in kaum 10 Sekunden gemacht hat,geht sie wieder hinauf ins Badezimmer. Ihr Mann, noch unter der Dusche,fragt sie: "Wer war es denn?" "Bob, der Nachbar von nebenan" antwortetsie. Ihr Mann: "Super, hat er dir die 800 € gegeben, die er mir schuldet?"Moral der Lektion Nr.1:Tauschen sie rasch Informationen gemeinsamer Arbeiten aus, wenn sie im Team arbeiten, so vermeiden sie schlechtes Auftreten nach außenhin und Missverständnisse.Lektion Nr. 2Am Lenkrad seines Autos auf dem Weg zum Kloster begegnet ein Priestereiner Nonne, die zu Fuß unterwegs ist. Er bleibt stehen und fragtsie, ob sie bis zum Kloster mitfahren möchte. Sie akzeptiert, steigt insAuto und als sie die Beine überkreuzt kommen ihre schönen Beine zumVorschein. Der Priester kann nicht anders als ihre Beine anzusehen undverliert für einen kurzen Moment die Kontrolle über sein Auto. Nachdemer das Auto wieder unter Kontrolle hat, legt er plötzlich die rechteHand auf den Schenkel der Nonne. Sie sieht ihn an und sagt: "Vater,erinnern sie sich an Psalm 129?" Beschämt zieht er schnell seine Handzurück und überschlägt sich mit Entschuldigungen. Ein bisschen später,die Versuchung ist zu groß, profitiert er von einer Gangschaltung undberührt erneut den Schenkel der Nonne, worauf diese wieder dieselbeFrage stellt: "Vater, erinnern Sie sich an Psalm 129?" . Wieder wird errot und zieht stotternd seine Hand zurück: "Tut mir leid, Schwester,aber das Fleisch ist schwach" . Im Kloster angekommen steigt die Nonnewortlos aus dem Auto und wirft ihm einen eindeutigen Blick zu. Der Priester eilt sofort zur ersten Bibel die er finden kann und schlägtPsalm 129 auf: "Gehen Sie nach vorwärts, suchen sie immer höher, dortwerden sie Herrlichkeit erlangen".Moral der Lektion Nr.2:Seien Sei in der Arbeit immer gut informiert, sonst kann es sein, dass schöneGelegenheiten an Ihnen vorübergehen.Lektion Nr. 3Ein Vertreter, eine Büroangestellte und ein Personalchef gehen mittagsaus dem Büro in Richtung eines kleinen Restaurants und finden auf einerSitzbank eine alte Öllampe. Sie reiben an der Öllampe und wirklichentsteigt ihr ein Geist: " Normalerweise gewähre ich 3 Wünsche, aber da ihr zu dritt seid,hat jeder einen Wunsch frei!" Die Büroangestellte drängt sich vor undgestikuliert wild: "Ich zuerst! Ich möchte auf einem herrlich schönenStrand auf den Bahamas sein, der Urlaub soll nie enden, keine einzigeSorge soll mir mein schönes Leben vermasseln". Und hopp verschwindetauch schon die Büroangestellte. Der Vertreter will nun an die Reihekommen: "Jetzt ich ! Ich will mit der Frau meiner Träume an einem Strandin Tahiti eine Pina Colada schlürfen!" Und hopp verschwindet derVertreter. "Nun kommst du dran." sagt der Geist zum Personalchef. "Ichwill, dass die beiden nach dem Mittagessen wieder im Büro sind".Moral Moral der Lektion Nr. 3Lassen Lass jemanden, der Ihnen höhergestellt ist, immer zuerst sprechen.