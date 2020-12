Karma statt Knaller – ein gutes Gefühl für 2021

Liebe Wünsche zum Jahreswechsel versenden und Gutes tun / TERRA TECH bietet E-Cards zum kostenlosen DownloadMarburg / 23.12.2020: Über 120 Millionen Euro schießen allein die Deutschen zu Silvester in normalen Jahren in die Luft. „In den letzten Jahren verzeichnen wir aber auch mehr und mehr Anfragen von Menschen, die zum Jahreswechsel weniger Böllern wollen. Das eingesparte Geld soll dann für Hilfsprojekte verwendet werden,“ berichtet Chris Schmetz, Pressesprecher von TERRA TECH. Aus diesem Grund bietet die hessische Hilfsorganisation seit drei Jahren „Karma statt Knaller“. „Unter diesem Motto rufen wir mit einem Augenzwinkern zu Spenden für Menschen in Not auf,“ erklärt Schmetz. „Denn mit dem Gegenwert eines kleinen Raketen-Sets können wir schon viel erreichen.“ 15 Euro kostet der Schulbesuch für ein Waisenkind in Sierra Leone für drei Monate.In diesem Jahr hat sich TERRA TECH für die Aktion noch etwas Neues einfallen lassen. „Wir bieten die Möglichkeit, elektronisch gute Wünsche für das nächste Jahr zu versenden,“ so Schmetz. Dazu wurden drei Vorlagen für den Versand per E-Mail erstellt: „Karma statt Knaller“, „Bohnen statt Böller“ und „Reis statt Raketen“. Auf der Webseite von TERRA TECH stehen die liebevoll gestalteten E-Cards zum kostenlosen Download bereit ( https://www.terratech-ngo.de/de/spenden-helfen/akt... ).„Wir würden uns freuen, wenn viele Menschen mit uns liebe Grüße zum Jahreswechsel versenden und den ein oder anderen Euro für unsere Hilfsprojekte spenden,“ hofft Schmetz. Dafür hat TERRA TECH ein Spendenkonto eingerichtet:Stichwort: Karma statt KnallerIBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40 (Sparkasse Marburg-Biedenkopf)--Christian SchmetzÖffentlichkeitsarbeit & FundraisingTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas SchönemannUnterstützen Sie unsere Arbeit!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de