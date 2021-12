Karma statt Knaller – ein guter Start in das Jahr 2022

Liebe Wünsche zum Jahreswechsel versenden und Gutes tun / TERRA TECH bietet E-Cards zum kostenlosen DownloadMarburg / 27.12.2021: Süße Schweinchen, Kleeblätter, Hufeisen und Schornsteinfeger - auf Karten, als Marzipanfiguren oder gar Gebäck. Es gibt viele Mittel und Wege, um seinen Lieben einen guten Start in das neue Jahr zu wünschen. Die hessische Hilfsorganisation TERRA TECH verbindet diese Tradition mit einer guten Gabe.Unter dem Motto „Karma statt Knaller“ ruft der Verein mit einem Augenzwinkern zum Jahresende zu Spenden für Kinder, Frauen und Männer in Not auf. „Glück muss nicht teuer sein“, erklärt Pressesprecher Chris Schmetz. „Mit dem Gegenwert eines kleinen Raketen-Sets können wir schon viel erreichen.“ 15 Euro kostet der Schulbesuch für ein Waisenkind in Sierra Leone für drei Monate.„Seit 2020 gestalten wir für die Aktion grafische E-Cards“, so Schmetz. Diese können ganz bequem per E-Mail an liebe Menschen versendet werden. Die Karten tragen die Titel „Karma statt Knaller“, „Bohnen statt Böller“ und „Reis statt Raketen“. Sie stehen auf der Webseite von TERRA TECH zum kostenlosen Download bereit. „In diesem Jahr bieten wir zusätzlich noch Spendenurkunden mit den Motiven an“, berichtet Schmetz. Diese Urkunden verbinden die Grußbotschaft mit einer Spende. Sie können auf der Webseite personalisiert werden. „Schnell und bequem liebe Grüße versenden und Gutes tun“, fasst Schmetz die Aktion zusammen.--Chris SchmetzÖffentlichkeitsarbeit & FundraisingTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas Schönemann35 Jahre TERRA TECH - Deine Spende ist das schönste Geschenk!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de