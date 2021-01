Indonesien: Dringende Hilfe nach Erdbeben

TERRA TECH stellt 35.000 Euro für Nothilfe bereit / Verteilung von Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln angelaufen / Betreuung für traumatisierte KinderMarburg / 20.01.2021: Am 14.01.2021 wurde die indonesische Insel Sulawesi erneut von zwei Erdbeben getroffen. Die traurige Bilanz sind mindestens 81 Tote, über 800 Verletze sowie 30.000 Menschen, deren Wohnraum zerstört wurde. Gemeinsam mit der lokalen Partnerorganisation Yayasan Menara Agung Pengharapan verteilt die hessische Hilfsorganisation TERRA TECH Nahrungsmittel sowie Hygieneartikel und betreut traumatisierte Kinder.Das Epizentrum des stärkeren Bebens (6,2 auf der Richterskala) lag direkt unter West-Sulawesi. Besonders die Provinzhauptstadt Mamuju wurde stark getroffen. Viele Gebäude wurden beschädigt, darunter fünf Gesundheitseinrichtungen, 27 Schulen und 1.200 Haushalte. Steigende Opferzahlen sind noch immer nicht auszuschließen.„Wichtig ist nun, dass schnell Hilfe zu den Betroffenen gelangt,“ unterstreicht Frank Beutell, Projektleiter bei TERRA TECH. „Wir sind seit Freitag, also kurz nach dem Beben, in Verbindung mit unserer lokalen Partnerorganisation YMAP. Gemeinsam organisieren wir die Katastrophenhilfe vor Ort.“ TERRA TECH hat für die Nothilfe 35.000 € zur Verfügung gestellt. Am 19.01. begann die Verteilung von Nahrungsmitteln (Reis, Zucker und Babykeksen), Hygieneartikeln und Mund-Nasen-Masken. Außerdem wird ein Spezialisten-Team traumatisierte Kinder betreuen. Von der Nothilfe profitieren rund 2.000 Haushalte sowie 1.500 Kinder.Die Insel Sulawesi ist eine der am stärksten durch Naturkatastrophen heimgesuchte Region Asiens. Immer wieder kommt es dort zu Erdbeben, Tsunamis, starken Stürmen und Überschwemmungen. „Das jüngste Erdbeben trifft die Region besonders hart, da Sulawesi sich bis heute nicht von den Auswirkungen des Erdbebens und den damit verbundenen Tsunamis vom 28. September 2018 erholt hat,“ erklärt Beutell.TERRA TECH und YMAP kooperieren bereits seit zwei Jahren in den Bereichen Traumatherapie, ökologische Landwirtschaft, WASH und Katastrophenprävention. „Dank der engen Zusammenarbeit konnten wir jetzt unmittelbar nach dem Erdbeben tätig werden,“ so Beutell.TERRA TECH bittet um Spenden für die von den Erdbeben betroffenen Menschen. Hierzu hat die Organisation ein Spendenkonto eingerichtet:Stichwort: Erdbeben SulawesiIBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40 (Sparkasse Marburg-Biedenkopf)