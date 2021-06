Impfaktion im Stadtteil Richtsberg

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Engagierte,Am Sonntag, den 27.06.2021, führt die Stadt Marburg gemeinsam mit Marburger Ärzt*innen eine Sonder-Impfaktion durch.Keine Anmeldung notwendigWo?Richtsberg Gesamtschule in Marburg, Karlsbader Weg 3, 35039 MarburgBushaltestellen: „Eisenacher Weg“ und „Sudetenstraße“ (Buslinien 1,2,6)Wann?von 8-18 UhrFrauen ab 40 Jahre, Männer ab 22 Jahre8-13 Uhr: Bewohner*innen der Stadtteile Richtsberg, Waldtal und Stadtwald und Stadtpass-Inhaber*innen.Ab 13 Uhr: Alle Marburger*innen, solange der Vorrat reicht.Was muss ich mitbringen?Personalausweis, Reisepass oder AufenthaltstitelWelcher Impfstoff wird verwendet?Janssen (Johnson & Johnson). Es genügt eine Dosis.Es steht ausschließlich der Impfstoff Janssen zur Verfügung. Mehr Informationen über den Impfstoff finden Sie hier: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materi... Wie ist der Ablauf vor Ort?Sie müssen zuerst einen Ausweis oder ein Ausweisdokument zeigen.Danach sprechen Sie mit einem Arzt oder einer Ärztin. Sie erklären, wie die Impfung funktioniert, welche Nebenwirkungen es gibt, und worauf Sie achten müssen.Die Impfung wird von medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Danach müssen Sie 15 Minuten warten.Sie erhalten einen Zettel, auf dem steht, dass Sie geimpft wurden. Wenn Sie möchten, können Sie sich im Anschluss in einer Apotheke einen digitalen Impfnachweis ausstellen lassen. Die teilnehmenden Apotheken sind hier gelistet: https://www.mein-apothekenmanager.de/ Ihr Hausarzt/ Ihre Hausärztin kann die Impfung in Ihren Impfpass nachtragen, wenn Sie den Impfnachweis mitbringen.Herzliche Grüßei.A. Andrea Fritzsch