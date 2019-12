Hilfe – mir wird Energie entzogen!

Eben noch kraftvoll und konzentriert, und kurze Zeit später ausgelaugt oder neben der Spur.

– War es ein Gespräch, das uns gelähmt zurücklässt? Oder haben wir uns mit fremdem Stress infiziert? Oder uns durch ein unkluges Verhalten selbst blockiert?Die Energielosigkeit kann unterschiedliche Gründe haben. Über längere Zeit kann sie auch zu dauerhafter Erschöpfung, innerer Unruhe und Schlafstörungen oder Ängsten führen.Beim Informationsabend am Donnerstag, 12. Dezember 2019 um 19:00 Uhr in der Feinstoffpraxis Marburg spricht Reiner Marks von den Ursachen in uns selbst, die das innere Gleichgewicht stören und uns die Lebensenergie nehmen. Und von den Möglichkeiten, statt Erschöpfung und innerer Unruhe die eigene Lebensenergie wieder zu gewinnen.Donnerstag, 12. Dezember 2019 um 19:00 UhrFeinstoffpraxis MarburgFrankfurter Straße 38, 35037 MarburgDie Veranstaltung ist kostenfrei.Wegen begrenzter Sitzplätze empfiehlt sich eine verbindliche Anmeldungunter 06421 - 3895080 oder r.marks@feinstoffpraxis-marburg.deVeranstalter: www.feinstoffpraxis-marburg.de