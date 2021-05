Hilfe braucht Ideen

hohe Infektionszahlen und ein Mangel an Betten, Medikamenten, Beatmungsgeräten sowie Sauerstoff für Erkrankte: die Lage in Nepal spitzt sich zu. Nirmala P.* berichtet von ihrer Arbeit als Pflegedienstleitung im Chaurjahari Hospital Rukum (CHR):Viele COVID-Patient_innen kommen zur Behandlung nach Chaurjahari. „Die Erkrankten, die medizinische Hilfe und Sauerstoff benötigen, werden bei uns aufgenommen. Bisher hatten wir 28 ernste COVID-Fälle.“ Ein starker Anstieg dieser Zahl wird befürchtet. Viele weitere Patient_innen mit leichten Symptomen möchten auch im Krankenhaus betreut werden. „Aufgrund fehlender Betten müssen wir sie nach Hause schicken. Einige werden wütend, weil sie es nicht verstehen, aber wir sind an diesem Punkt hilflos.“Dauerschichten und schlechte Ausstattung: Regulär arbeitet das medizinische Personal in zwei Schichten. „Für COVID-Fälle haben wir jedoch ein Team aus zwei Pflegekräften und einem Sanitäter zusammengestellt, welches zwei Wochen lang in Vollzeit arbeitet und isoliert lebt. Dann wird es abgelöst. Zur Zeit wird medizinische Schutzkleidung nicht nur einmal getragen, sondern nach dem Waschen in Chlorlösung wiederverwendet.“ Die von TERRA TECH und dem nepalesischen Partner HDCS bereitgestellten Sauerstoffkonzentratoren sind eine wichtige Hilfe. „Mit ihnen werden Langzeitpatient_innen beatmet. Angesichts der gegenwärtigen Situation in Nepal, mit dem plötzlichen Anstieg der Fälle, habe ich sonst aber nicht viel Hoffnung, sondern bin ängstlich.“Weitere Hilfe dringend benötigt: „Im CHR brauchen wir mehr Sauerstoff-konzentratoren und mehr Schutzkleidung für das Personal. Viele Menschen haben aufgrund von COVID ihren Arbeitsplatz verloren. Sie können sich nicht einmal eine medizinische Grundversorgung leisten.“ Daher muss kostenlose Hilfe bereitgestellt werden, aber der Sozialfonds des CHR ist aufgebraucht. „Das Wichtigste, um die Krise zu überwinden, sind aber Sauerstoffflaschen und Sauerstoffkonzentratoren. Viele haben ihr Leben verloren, da sie diese Hilfe nicht bekommen haben.“Schutzkleidung für medizinisches Personal kostet 25 Euro, ein Sauerstoffkonzentrator kostet 800 Euro. Ermöglichen Sie die Ausweitung der Nothilfe in Nepal mit Ihrer Spende!Herzliche Grüße aus Marburg, bleiben Sie gesund!Andreas SchönemannGeschäftsführerSpendenkontoIBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40oder bequem online spendenFördermitglied werden!Schon 3 Euro im Monat helfen uns, schnell und unbürokratisch Hilfe zu leistenload imagesSo erreichen Sie uns:TERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel.: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991E-Mailzur HomepageImpressum